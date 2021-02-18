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Televizyon
Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya ne oldu, ayrılıyor mu?

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Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya ne oldu, ayrılıyor mu?
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Mucize Doktor dizisinin tanıtımları ardından Ali Vefa'nın akıbeti merak konusu oldu. Babası gibi sevdiği Adil Hoca'yı kaybeden Ali Vefa, üzüntüsünden kendisini kaybetmişti. Mucize Doktor yeni bölümde komaya giren Ali Vefa tüm tedavi çabalarına rağmen uyanmıyor. Peki, Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya ne oldu, ayrılıyor mu?

Mucize Doktor'da Adil Hoca'nın ölümünün yankıları sürerken Ali Vefa'nın komadaki görüntüleri dizi izleyicilerini bir kez daha şaşırttı. Dizinin ilk bölümünden Reha Özcan’ın ayrılık sahnesi, izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez’in performansı ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

ALİ VEFA'YA NE OLDU?

Mucize Doktor 50. Bölüm fragmanında komaya girdiği görülen Ali Vefa, yapılan tüm müdahalelere rağmen uyandırılamıyor. Ferman ise düştükten sonra komaya giren ve 10 gündür komada olan Ali’yi uyandırabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Vuslat ise Ali Vefa’nın yoğun bakımdan çıkarılması için talimat veriyor. Ali Vefa'nın akıbeti ilerleyen bölümlerde netleşecek. 

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