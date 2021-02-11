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Televizyon
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor'da Adil Hoca’ya ne oldu, öldü mü?

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Mucize Doktor'da Adil Hoca’ya ne oldu, öldü mü?
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Mucize Doktor dizisinin 49. Bölüm fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Ameliyata alındığı görülen Adil Hoca’nın hayatta kalma mücadelesi verdiği anlarda Ali Vefa’nın gözyaşlarına boğulması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Mucize Doktor'da Adil Hoca’ya ne oldu, öldü mü?

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, 'Adil Erinç' karakterine hayat veren Reha Özcan projeye veda edeceği iddia ediliyordu. Mucize Doktor dizisinin 49. Bölüm fragmanı ardından ayrılık iddiaları güçlendi. Fragmanda vurulduğu haberi verilen Adil Hoca’nın ameliyata alındığı görülüyor. Adil Hoca’nın akıbeti Mucize Doktor dizisinin 49. Bölümünde yanıt bulacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali’nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali’ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir.

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