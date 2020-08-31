Mucize Doktor yeni sezon tarihi belli oldu - Mucize Doktor ne zaman başlayacak?

Mucize Doktor 2. Sezonu için gün sayıyor. Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi birçok ünlü ismi bünyesinde buluşturan Mucize Doktor dizisi 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle birlikte, kaldığı yerde devam edecek.

SEDA BAKAN DA MUCİZE DOKTOR KADROSUNA DAHİL OLDU!

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı, “Mucize Doktor”a bir başka ünlü isim daha katıldı.



Ferda karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX'ta olacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.