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Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Mucize Doktor yeni bölüm öncesi şok ayrılık! 2 isim diziden ayrıldı!

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Mucize Doktor yeni bölüm öncesi şok ayrılık! 2 isim diziden ayrıldı!
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Yeni bölümler için çekimlere başlayacak olan Mucize Doktor dizisinde sevenleri üzecek gelişmeler yaşandı. Pandemi süreci nedeniyle çekimlerine ara verilen ve uzun bir süredir yeni bölümleri ile ekrana gelmeyen Mucize Doktor dizisinde 2 ismin diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

İlk sezonunu yaşarken pandemi süreci nedeniyle çekimlerine ara verilmek durumunda kalınan Mucize Doktor dizisinde, Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder'in ardından Damla karakteri ile diziye sonradan dahil olan Merve Dizdar da ayrılık yaşayan isim oldu.

İki ismin de senaryodaki hikayelerinin bitmesiyle birlikte diziye veda ettiği öğrenildi. Çekimlerin stoklu yapılması dolayısıyla ikilinin hangi bölümden itibaren dizide yer almayacağı henüz bilinmiyor.

Mucize Doktor seti temmuz ayı itibariyle yeni bölümler için motor diyecek.

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