Mucize Doktor yeni bölüm öncesi şok ayrılık! 2 isim diziden ayrıldı!

İlk sezonunu yaşarken pandemi süreci nedeniyle çekimlerine ara verilmek durumunda kalınan Mucize Doktor dizisinde, Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder'in ardından Damla karakteri ile diziye sonradan dahil olan Merve Dizdar da ayrılık yaşayan isim oldu.

İki ismin de senaryodaki hikayelerinin bitmesiyle birlikte diziye veda ettiği öğrenildi. Çekimlerin stoklu yapılması dolayısıyla ikilinin hangi bölümden itibaren dizide yer almayacağı henüz bilinmiyor.

Mucize Doktor seti temmuz ayı itibariyle yeni bölümler için motor diyecek.