Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Ali’den itiraf geliyor

6 Şubat Perşembe günü 21. Bölümüyle izleyici karşısına çıkan Mucize Doktor’un yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Ali'nin aşk itirafıyla şaşırttığı Mucize Doktor 22. bölüm fragmanında sürpriz bir isim dikkat çekti. YapımcılığınYapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan'ın başrollerini paylaştığı Mucize Doktor dizisine Serra Pirinç konuk olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…