Mucize Doktor ne zaman, bu akşam var mı? Mucize Doktor tanıtım fragmanı yayınlandı

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor 2. sezonu ile ekranlara geri dönüyor. 29. bölümüyle yayınlanacak olan Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanına Ali Vefa'nın "Ben öldürdüm" sözleri dikkat çekerken Nazlı'nın baygın halde yatması merak uyandırdı. Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümü ile yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor'un 29. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin fragmanında Ali Vefa'nın başının derde girmesi dikkat çeken gelişmelerden oldu. İşte, Mucize Doktor 2. sezon fragmanı;

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mucize Doktor 2. sezonu 17 Eylül Perşembe akşamı FOX TV'de ekranlara gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.