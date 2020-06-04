Mucize Doktor dizisinin Başhekim Adil'i usta oyuncu Reha Özcan, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da rol arkadaşı Özge Özder'in yayınına konuk oldu. 'Mucize Doktor ne zaman başlayacak?' sorularına yanıt olabilecek bir açıklamada bulunan Özcan, yeni sezon çekimleriyle ilgili olarak "Yaz tatilinden sonra ikinci sezon olarak başlayacağız büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.

Mucize Doktor Son Bölümde neler oldu?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.