Mucize Doktor dizisindeki Ezo kimdir? Ezgi Asaroğlu oyuncu kadrosunda

Ezgi Asaroğlu, Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterine hayat veriyor. 18 Haziran 1987 İzmir doğumlu olan Asaroğlu; Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Leyla ile Mecnun ve O Hayat Benim gibi sevilen dizilerde rol almıştır.

EZGİ ASAROĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1987 İzmir doğumlu olan Ezgi Asaroğlu, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini ‘Bir Dilim Aşk’ dizisi ile atlatan Asaroğlu, daha sonraki yıllarda Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Gece Sesleri, Binbir Gece gibi birçok dizi ile ekranlara gelmiştir.

Kariyerine kısa metraj filmlerle ve çeşitli reklamlar ile devam eden oyuncu, ilk sinema filmini 2007 yılında çekmiştir. 2008 yılında gösterime giren For a Moment Freedom isimli sinema filmi Avusturya Fransa ortak yapımıdır.

30 farklı dalda ödül alan filmde canlandırdığı karakter ile birçok yapımcının dikkatini çekmiş, 2010 yılında Oscar Ödüllerine Aday adayı gösterilmiştir. Bu gelişme Asaroğlu’nun kariyerini zirveye taşımıştır.

‘Kampüste Çıplak Ayaklar’, ‘Acı Aşk’ ve ‘En Mutlu Olduğum Yer filmleri ile beyaz perdede izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu ‘Leyla ile Mecnun’’ dizisi ile televizyon dünyasına dönüş yapmıştır.

Ardından Aşk Kırmızı, Cennetten Kovulmak, Sağ Salim 2 sinema filmi ile adını duyuran Asaroğlu, yer aldığı projelerde de üstün başarı elde etti. Cennetten Kovulmak filmi 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde “En iyi film Ödülü” aldı. Ünlü oyuncu şu sıralar televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinden ‘O Hayat Benim’de başrol oyuncusu olmuştur.