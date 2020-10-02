Fox TV'de ekranlara gelen Mucize Doktor 31. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle 1 Ekim PerÅŸembe akÅŸamÄ± yayÄ±nlandÄ±. 2. sezonuna devam eden dizinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Adil Hoca'nÄ±n akÄ±beti merak konusu oldu. Ali Vefa ile NazlÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan duygusal sahneler de Ã§arpÄ±cÄ± geliÅŸmeler arasÄ±nda yer aldÄ±. Ä°ÅŸte, Mucize Doktor yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±ndan ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler.Â

MUCÄ°ZE DOKTOR YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor 32.yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Ä°ÅŸte, fragmandan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler;Â

MUCÄ°ZE DOKTOR SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

Ali iki korkunÃ§ olasÄ±lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Ä°lki Adilâ€™in sÃ¼ratle kÃ¶tÃ¼leÅŸen durumudur; kimse Ferdaâ€™nÄ±n babasÄ±nÄ± ameliyat etmeme kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiremez. Ä°kincisi bebeÄŸin akÄ±betidir; Fermanâ€™Ä±n bÃ¼tÃ¼n baskÄ±sÄ±na raÄŸmen Beliz bebeÄŸi evlat edinmek istemez. Zaman hem Adil hem de bebek iÃ§in daralÄ±r. Ama son anda, Aliâ€™nin yÃ¼reÄŸinin derinliklerinden gelen bir Ã§Ã¶zÃ¼m, herkese yeni bir umut kapÄ±sÄ± aÃ§acaktÄ±r.

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