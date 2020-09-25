Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Adil Hoca diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor son bölüm özeti!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor 30. bölümü ile 24 Eylül Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Mucize Doktor dizisinin bu haftaki son bölümünde Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali'nin bu kez Adil Hoca'nın hastalığı ile sarsılması ekranlara yansıdı. Adil Hoca'nın akıbeti merak edilirken fragmanda Ferda'nın Ali'ye "O benim babam değil, ama belli ki senin baban" dediği sözler dikkat çekti. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanından görüntüler;

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.