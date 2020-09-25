Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Adil Hoca diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor son bölüm özeti!
Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından ekranlara geldi. Perşembe akşamları sevenleri ile buluşan Mucize Doktor'un 24 Eylül tarihli 30. son bölümünde Adil Hoca'nın hastanede düşüp bayılması akıllara, "Adil Hoca diziden ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara geldi. Ferda'nın yeni bölüm fragmanında Ali'yle babası hakkında yaptığı konuşma ise Mucize Doktor yeni bölümünde çarpıcı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı ve 30. son bölümde yaşananların özeti.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor 30. bölümü ile 24 Eylül Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Mucize Doktor dizisinin bu haftaki son bölümünde Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali'nin bu kez Adil Hoca'nın hastalığı ile sarsılması ekranlara yansıdı. Adil Hoca'nın akıbeti merak edilirken fragmanda Ferda'nın Ali'ye "O benim babam değil, ama belli ki senin baban" dediği sözler dikkat çekti. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanından görüntüler;
Ferda ile Ali arasında neler yaşanacak? 🤔 #MucizeDoktor’un yeni bölüm fragmanı yayında! @mucizedoktorfox pic.twitter.com/5YNIj4wsU6— FOX (@FOXTurkiye) September 24, 2020
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.
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