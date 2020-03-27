Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

FOX TV ekranlarında yayınlanan, Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor bu hafta diziseverlerin karşısına 28. bölümü ile geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde Ferman ve Ali'nin yolları ayırmanın eşiğine gelmesi merak uyandırdı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.