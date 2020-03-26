Mucize Doktor 28. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman?

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un 28. bölümünden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Perşembe akşamları ekranlara gelen Mucize Doktor'da bu haftaki bölümünde neler olacağı diziseverlerce sorgulanıyor. İşte, Mucize Doktor'un yeni bölümünden ayrıntılar...

Mucize Doktor yeni bölümüyle 26 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelecek. FOX TV'de diziseverlerle buluşan Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler olacağı şimdiden merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.