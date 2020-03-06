Mucize Doktor 26. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde Ali hastaneden gidecek mi?

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın başrollerini üstlendiği Mucize Doktor 5 Mart Perşembe akşamı sevenleri ile buluştu. Mucize Doktor'un son bölümünde çarpıcı gelişmeler diziseverleri heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanan 25. bölümünün hemen ardından Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Mucize Doktor 26. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.