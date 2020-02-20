Canlı yayınında evlilik teklifi

Ersoy’a ulaşıp, evlilik teklifi hayalini anlatan Mustafa’yı, Ersoy yayın devam ederken sahneye çağırdı. Sevgilisinin önünde diz çöken genç âşık, evlenme teklifini tektaş yüzüğüyle birlikte yaptı. Genç kızın yanıtı ise “evet” oldu. Mutlu bir ana şahitlik yapan Ersoy ise çifte mutluluklar diledi.