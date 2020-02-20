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Televizyon
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Canlı yayınında evlilik teklifi

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Canlı yayınında evlilik teklifi

Muazzez Ersoy’un TRT Müzik ekranındaki konser programı ‘Sevgiyle’nin bu haftaki canlı yayınında evlilik teklifi heyecanı yaşandı.

Ersoy’a ulaşıp, evlilik teklifi hayalini anlatan Mustafa’yı, Ersoy yayın devam ederken sahneye çağırdı. Sevgilisinin önünde diz çöken genç âşık, evlenme teklifini tektaş yüzüğüyle birlikte yaptı. Genç kızın yanıtı ise “evet” oldu. Mutlu bir ana şahitlik yapan Ersoy ise çifte mutluluklar diledi.

 

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