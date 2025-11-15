Muazzez Abacı'nın cenazesi bugün İstanbul’da olacak!

Haberin Devamı

Stent takılan sanatçı, daha sonra böbrek yetmezliği sonucu gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek Abacı’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için süreci başlattı. Sanatçının naaşı New York’tan alınarak Washington’daki Diyanet Merkezi’ne götürüldü.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze bugün İstanbul’da olacak.

Muazzez Abacı için yarın saat 12.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni gerçekleştirilecek. Sanatçının cenazesi 17 Kasım’da öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camisi’nden kaldırılıp Cebeci Asri Mezarlığı’na bir buçuk yaşında kaybettiği babasının yanına defnedilecek.