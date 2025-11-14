Muazzez Abacı'nın 50 milyar lira serveti mi var? Sacit Aslan o iddiayı cevapladı

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Muazzez Abacı hakkında ortaya atılan “50 milyar liralık servet” iddiası tartışma yaratmıştı.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu iddia, bazı kesimler tarafından gerçekçi bulunmazken, bazıları ise “Yılların assolisti, neden olmasın?” diyerek savunmuştu.

Bu tartışmaya programın canlı yayınına telefonla bağlanan Sacit Aslan son noktayı koydu. Aslan, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

“Türkiye’de böyle bir paraya sahip olan ünlü yok. Muazzez Abacı’nın da serveti 50 milyar lira değil. Yatırımları olabilir ancak bu miktarda bir paraya sahip olması mümkün değil.”

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızını ziyaret etmek için gittiği New York’ta kalp krizi geçirmişti. Stent takılan sanatçı, daha sonra böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek Abacı’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için süreci başlattı.

Sanatçının naaşı New York’tan alınarak Washington’daki Diyanet Merkezi’ne götürüldü.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze İstanbul’a nakledilecek.

Tören ve Defin Programı:

AKM Veda Töreni: 16 Kasım Pazar – Saat 12.00, İstanbul

Cenaze Namazı: 17 Kasım Pazartesi – Öğle namazına müteakip, Kocatepe Camii, Ankara

Defin: Cebeci Asri Mezarlığı, Ankara