×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Muazzez Abacı'nın 50 milyar lira serveti mi var? Sacit Aslan o iddiayı cevapladı

Güncelleme Tarihi:

#Muazzez Abacı#Sacit Aslan#Neler Oluyor Hayatta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 13:31

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programı, gündeme damga vuran konu ve konuklarıyla bugün yine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Muazzez Abacı hakkında ortaya atılan “50 milyar liralık servet” iddiası tartışma yaratmıştı.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu iddia, bazı kesimler tarafından gerçekçi bulunmazken, bazıları ise “Yılların assolisti, neden olmasın?” diyerek savunmuştu.

Muazzez Abacının 50 milyar lira serveti mi var Sacit Aslan o iddiayı cevapladı

Bu tartışmaya programın canlı yayınına telefonla bağlanan Sacit Aslan son noktayı koydu. Aslan, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

“Türkiye’de böyle bir paraya sahip olan ünlü yok. Muazzez Abacı’nın da serveti 50 milyar lira değil. Yatırımları olabilir ancak bu miktarda bir paraya sahip olması mümkün değil.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir devir daha kapandı... Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybettiBir devir daha kapandı... Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybettiHaberi görüntüle

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızını ziyaret etmek için gittiği New York’ta kalp krizi geçirmişti. Stent takılan sanatçı, daha sonra böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek Abacı’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için süreci başlattı.

Sanatçının naaşı New York’tan alınarak Washington’daki Diyanet Merkezi’ne götürüldü.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze İstanbul’a nakledilecek.

Tören ve Defin Programı:

AKM Veda Töreni: 16 Kasım Pazar – Saat 12.00, İstanbul

Cenaze Namazı: 17 Kasım Pazartesi – Öğle namazına müteakip, Kocatepe Camii, Ankara

Defin: Cebeci Asri Mezarlığı, Ankara

Gözden KaçmasınDaha 7 yaşındayken öyle bir şarkı söyleyişi vardı kiDaha 7 yaşındayken öyle bir şarkı söyleyişi vardı ki!Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muazzez Abacı#Sacit Aslan#Neler Oluyor Hayatta

BAKMADAN GEÇME!