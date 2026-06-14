Motivasyon sette yüksek

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Senaryoyu ilk okuduğunda gençlik hikâyesi olmasının ilgisini çektiğini belirten Babadağ, “Gençlik hikâyesi olmasını sevdim önce, sonra onlarla çalışacak olmak sevindirdi beni. Tezat dünyaların da iyi kurgulandığını düşünüyorum” dedi.

Oyuncu, Özlem’i “Köklerini koruyan, geleceğe çiçek açtırmak için çalışan sağlam bir ağaç gövdesi” olarak tanımladı.

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Özlem karakterinin izleyicide karşılık bulacağını düşünen Babadağ, özellikle fedakârlık ve sevgi duygularının ön plana çıkacağını söyledi:

“Zorluklara göğüs gererken iyi bir insan yetiştirme çabasında kendini unutmuş bir kadın mutlaka tanımışızdır. Sevme kapasitesi yüksek insanlar Özlem’i kendilerine yakın hissedeceklerdir.”

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Oyuncu, bugün 17 yaşındaki haline vereceği tavsiyeyi tek cümleyle özetledi: “‘Korkma, her şey yolunda’ derdim.” Babadağ, ekip olarak işlerine inandıklarını ve ortaya kaliteli bir iş çıkardıklarını da söyledi: “İşimize inanıyoruz, sette motivasyonumuz yüksek.”