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Moskova’da Can izdihamı

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#Can Yaman#El Turco#Moskova
Moskova’da Can izdihamı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 09:05

Can Yaman yeni dizisi “El Turco”nun tanıtımı için Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

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Ülkede büyük hayran kitlesi olan ünlü oyuncu havalimanında izdiham yarattı.

Yaman’ın uçağı gece yarısı Vnukovo Havalimanı’na iniş yaparken, onu karşılamak için yüzlerce hayranı orada toplandı.

Coşkulu kalabalık tezahüratlar eşliğinde ünlü oyuncuyu Rusya’da misafirperverliğin ve konuklara saygının ifadesi anlamına gelen ekmek ve tuzla karşıladı.

Moskova’da Can izdihamı

Daha sonra oteline geçen oyuncuyu başka şehirlerden gelen çok sayıda hayranının görmek için saatlerce soğuk havada beklemesi dikkat çekti. Sevenlerini kırmayan, fotoğraflar çektiren ve imza dağıtan oyuncu gün içinde Moskova turu yaptı.

 

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#Can Yaman#El Turco#Moskova

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