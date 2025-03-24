Moskova galasında 'şıkıdım' ile dans etti

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Erçel’in gala sırasında çalan Tarkan’ın ‘Hepsi Senin Mi? (Şıkıdım)’ şarkısıyla dans etme videoları ortaya çıktı. Oyuncunun salona dans ederek girdiği anlar takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Barış Arduç ve Hande Erçel, düzenlenen panelde Rusça kelimeler öğrendiklerini de söylemişti. Hande Erçel, “Rus edebiyatından hangi karaktere hayat vermek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Tolstoy’un Anna Karenina karakterinin hayatını oynamak isterim. O buhranı yaşayan bir kadını canlandırsam ne güzel olur.”