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Moskova galasında 'şıkıdım' ile dans etti

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#Hande Erçel#Barış Arduç#Rüzgara Bırak
Moskova galasında şıkıdım ile dans etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 07:40

BARIŞ Arduç ve Hande Erçel’in başrolünde yer aldığı ‘Rüzgara Bırak’ filminin galası geçen ocak ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenmişti.

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Erçel’in gala sırasında çalan Tarkan’ın ‘Hepsi Senin Mi? (Şıkıdım)’ şarkısıyla dans etme videoları ortaya çıktı. Oyuncunun salona dans ederek girdiği anlar takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Barış Arduç ve Hande Erçel, düzenlenen panelde Rusça kelimeler öğrendiklerini de söylemişti. Hande Erçel, “Rus edebiyatından hangi karaktere hayat vermek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Tolstoy’un Anna Karenina karakterinin hayatını oynamak isterim. O buhranı yaşayan bir kadını canlandırsam ne güzel olur.”

Moskova galasında şıkıdım ile dans etti

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#Hande Erçel#Barış Arduç#Rüzgara Bırak

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