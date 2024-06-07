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Morbius konusu nedir, oyuncuları kimler? Morbius filmi kaç seri, ne zaman çekildi?

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Morbius konusu nedir, oyuncuları kimler Morbius filmi kaç seri, ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 15:15

Morbius filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Columbia Pictures tarafından Marvel ile birlikte üretilen Marvel Comics karakteri Morbius, Yaşayan Vampir'e dayanan 2022 Amerikan süper kahraman filmidir. Peki, Morbius konusu nedir, oyuncuları kimler? Morbius kaç seri, ne zaman ve nerede çekildi? İşte filmin detayları...

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Sony Pictures Marvel Karakterleri Evreni üçüncü filmi Morbius tv ekranlarında yayınlanacak. Daniel Espinosa tarafından yönetilen ve Matt Sazama & Burk Sharpless tarafından yazılan filmde Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal ve Tyrese Gibson ile birlikte Dr. Michael Morbius'u canlandırıyor. Filmde Morbius, kendisini nadir görülen bir hastalıktan iyileştirdikten sonra yaşayan bir vampir olur. İşte Morbius filmi oyuncuları ve konusu...

MORBİUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

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MORBİUS FİLMİ OYUNCULARI VE SESLENDİRENLER

Jared Leto ... Dr. Michael Morbius / Morbius (Erden Tunatekin)

Matt Smith ... Lucien / Milo (Murat Şen)

Adria Arjona ... Martine Bancroft (Özge Çeçen)

Jared Harris ... Dr. Emil Nicholas (Ali Ekber Diribaş)

Al Madrigal ... Alberto Rodriguez (Erkan Taşdöğen)

Tyrese Gibson ... Simon Stroud (Oğuz Özoğul)

Corey Johnson ... Bay Fox (Ali Erdinç)

Archie Renaux ... Bobby (Mertkan Acar)

Charlie Shotwell ... Çocuk Michael (Eren Perendi)

Joseph Esson ... Çocuk Milo (Serhat Güray)

Clara Rosager ... Jean (Ezgi Aydın)

Abraham Popoola ... Ryan (Mutlu Albayram)

Zaris-Angel Hator ... Anna (Yasemin Ertorun)

Jojo Macari ... Gabriel (Arda Söyledir)

Michael Keaton ... Adrian Toomes / Vulture (Uğur Taşdemir)

 

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