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Mohamed Salah yayla havası aldı

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#Mohamed Salah#Trabzonspor#Sümela Manastırı
Mohamed Salah yayla havası aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 08:31

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Salah, maç ve antrenman programından kalan zamanını Trabzon’u keşfederek değerlendirdi. Sümela Manastırı’nı gezen futbolcu ardından soluğu yaylalarda aldı.

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SÜMELA’DA TARİH TURU

Liverpool takımından ayrılarak Trabzonspor’la anlaşan ‘Mısır Kralı’ lakaplı fubolcu Mohamed Salah’ın ilk duraklarından biri Maçka’daki Sümela Manastırı oldu. Kayalıkların üzerine kurulu tarihi yapıyı gezen futbolcu, çevredeki doğal güzellikleri de görme fırsatı buldu. Salah’ın ziyaretinden görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Mohamed Salah yayla havası aldı


ROTASI YAYLALAR OLDU

Sümela’nın ardından yaylalara çıkan Salah, burada doğayla baş başa vakit geçirdi. Trabzon’un yeşil manzaraları eşliğinde kısa bir mola veren yıldız futbolcu, şehrin farklı noktalarını tanıdı. Salah’ın Trabzon gezisi taraftarların da ilgisini çekti.

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Mohamed Salah yayla havası aldı

 

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#Mohamed Salah#Trabzonspor#Sümela Manastırı

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