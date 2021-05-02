Mitra ne demek? Kırmızı Oda’da Mitra’nın hikayesi ve Mitra isminin anlamı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Mitra'nın hikayesi başladı. Aşk acısına çare bulmak için Kırmızı Oda'ya giren Mitra hem ismi hem de hikayesiyle merak konusu oldu.

Kırmızı Oda'da Mitra Şerifi karakterini Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. İran'ın önde gelen ailelerinden birine mensup babası ile Türk annesinin yollarının kesişmesini anlatan Mitra'nın Vahit Bey'le de bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Babası müziğe ilgi duyan Mitra, bir yandan da müzik eğimi almıştır. Dizide güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un can verdiği Mitra karakterinin tüm hikayesi ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.

30-35 yaşlarında oldukça çekici ve güzel bir kadın olan Şehrazat, kanun sanatçısıdır. Annesi İranlı babası Türk'tür. Baba hasreti çeker ve çocukluğundan beri baba figürü hayaliyle büyümüştür. En çok ihtiyacı olan şey ise güvendir ve Şehrazat bu güveni Vahit'ten alacak.

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