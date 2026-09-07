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Miss Turkey Sıla Saraydemir: Bu son değil başlangıç

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#Miss World 2026#Sıla Saraydemir#Güzellik Yarışması
Miss Turkey Sıla Saraydemir: Bu son değil başlangıç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 09:53

Miss World 2026 yarışmasının finali önceki akşam Vietnam’ın Nha Trang kentinde gerçekleşti. Büyük finalde Dominik Cumhuriyeti’ni temsil eden Joheirry Mola Dominguez birinci seçilerek tacın sahibi oldu.

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İspanya’dan Elisabeth Reynés Alabern ikinci, Malezya’dan Taanusiya Chetty ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’yi temsil eden Sıla Saraydemir ise dereceye giremeyerek Miss World’ü ‘Top 40’ta tamamladı.

Miss Turkey Sıla Saraydemir: Bu son değil başlangıç

Sıla Saraydemir, yarışma sonrası duygularını şöyle paylaştı: “Miss World yolculuğumu Top 40’ta tamamladım. Ülkemi bu büyük sahnede temsil etmek, kendi hikâyemi ve inandığım değerleri dünyaya anlatabilmek benim için tarifsiz bir gururdu. Bu yolculuk bana sadece bir derece değil; unutulmaz dostluklar, güçlü anılar ve hayatım boyunca taşıyacağım deneyimler kazandırdı. Bu bir son değil, benim için çok güzel bir başlangıç.”

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Miss Turkey Sıla Saraydemir: Bu son değil başlangıç

Sıla Saraydemir, Miss World’ü ‘Top 40’ta tamamladı. Birinci Dominik Cumhuriyeti’nden Joheirry M. Dominguez (sağda) oldu.

 

 

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#Miss World 2026#Sıla Saraydemir#Güzellik Yarışması

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