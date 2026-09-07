Miss Turkey Sıla Saraydemir: Bu son değil başlangıç

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İspanya’dan Elisabeth Reynés Alabern ikinci, Malezya’dan Taanusiya Chetty ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’yi temsil eden Sıla Saraydemir ise dereceye giremeyerek Miss World’ü ‘Top 40’ta tamamladı.

Sıla Saraydemir, yarışma sonrası duygularını şöyle paylaştı: “Miss World yolculuğumu Top 40’ta tamamladım. Ülkemi bu büyük sahnede temsil etmek, kendi hikâyemi ve inandığım değerleri dünyaya anlatabilmek benim için tarifsiz bir gururdu. Bu yolculuk bana sadece bir derece değil; unutulmaz dostluklar, güçlü anılar ve hayatım boyunca taşıyacağım deneyimler kazandırdı. Bu bir son değil, benim için çok güzel bir başlangıç.”

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Sıla Saraydemir, Miss World’ü ‘Top 40’ta tamamladı. Birinci Dominik Cumhuriyeti’nden Joheirry M. Dominguez (sağda) oldu.