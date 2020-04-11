ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 11 Nisan Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Merak uyandıran soru şu şekilde, Guinnes Dünya Rekorları'na göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan ''Nedjem''in adının anlamı hangisidir? İşte, sorunun cevabı.

SORU:

Guinnes Dünya Rekorları'na göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan ''Nedjem''in adının anlamı hangisidir?

A: Pamuk

B: Zeytin

C: Şeker

D: Küçük

Doğru cevap: C şıkkı