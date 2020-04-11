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Televizyon
Haber Giriş: 11.04.2020 - 22:36,Son Güncelleme:

MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı hangisidir?

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MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan Nedjem'in adının anlamı hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Büyük para ödülüne sahip sorunun yanıtını ekran başındakiler internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Guinnes Dünya Rekorları'na göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan ''Nedjem''in adının anlamı hangisidir? sorusunun yanıtı nedir? İşte, doğru cevap.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 11 Nisan Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Merak uyandıran soru şu şekilde, Guinnes Dünya Rekorları'na göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan ''Nedjem''in adının anlamı hangisidir? İşte, sorunun cevabı.

SORU: 

Guinnes Dünya Rekorları'na göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan ''Nedjem''in adının anlamı hangisidir? 

A: Pamuk

B: Zeytin

C: Şeker

D: Küçük

Doğru cevap: C şıkkı

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