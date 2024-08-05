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Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mısır Tanrıları yeniden ekranlarda!

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#Mısır Tanrıları#Mısır Tanrıları Konusu#Gerard Butler
Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Mısır Tanrıları yeniden ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 17:28

Mısır Tanrıları filmi yeniden Star TV ekranlarına geliyor. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Alex Proyas oturuyor. Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmin senaryosu Matt Sazama ve Burk Sharpless'a ait. Peki Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Mısır Tanrıları filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Aksiyon ve macera türündeki yapım, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahramana bel bağlamasını konu alınıyor. İşte Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları...

MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU

Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler
Brenton Thwaites
John Samaha
Courtney Eaton,
Nikolaj Coster-Waldau
Paula Arundell

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#Mısır Tanrıları#Mısır Tanrıları Konusu#Gerard Butler

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