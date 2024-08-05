Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mısır Tanrıları yeniden ekranlarda!

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Mısır Tanrıları filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Aksiyon ve macera türündeki yapım, insanoğlunun hayatta kalmak için aşkını kurtarmaya çalışan bir ölümlü kahramana bel bağlamasını konu alınıyor. İşte Mısır Tanrıları filmi konusu ve oyuncuları...

MISIR TANRILARI FİLMİ KONUSU

Karanlığın acımazsız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

MISIR TANRILARI FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler

Brenton Thwaites

John Samaha

Courtney Eaton,

Nikolaj Coster-Waldau

Paula Arundell