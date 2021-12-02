Misafir dizisi ne zaman final yapacak?

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Medyapım imzalı Misafir dizisi, ekran macerasında 3 haftayı geride bıraktı. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Misafir’in reytingler nedeniyle final kararı alığı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.



MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?



“Misafir”de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi işleniyor.