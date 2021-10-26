Misafir dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? Misafir dizisi fragmanı ve konusu

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Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı Misafir dizisi için geri sayım başladı. Yakında Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Misafir dizisi frgmanının yayınlanmasıyla birlikte, dizinin çekildiği yerler, konusu ve oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Peki, Misafir dizisi ne zaman başlayacak? İşte Misafir dizisi oyuncuları ve konusu...

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ı paylaştığı dizide üçlüye kadroda Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler eşlik ediyor.

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU

Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisi travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini ekrana getirecek.

MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı Nisafir dizisi 4 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

MİSAFİR DİZİSİ FRAGMANI