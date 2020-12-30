Miray Daner kimdir? Miray Daner O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 performansı ile gündemde
Miray Daner, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 sahnesinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Vatanım Sensin isimli dizide Hilal karakterine can veren Miray Daner, kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştır. Peki, Miray Daner kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 performansı ile gündemde yer alan Miray Daner hakkında bazı bilgiler
O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 performansı ile gündeme gelen Miray Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.
Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı Kubilay Aka ile birliktelik yaşamış ve kısa süre önce ayrılmıştır.
MİRAY DANER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Dizi
|Rol
|2008
|Bez Bebek
|1 (53.bölüm)
|2009-2011
|Papatyam
|1-121
|2010
|1 Kadın 1 Erkek
|1 (98.bölüm)
|2012
|Zil Çalınca
|1-40
|2012
|Zil Çalınca Avı
|1
|2012-2013
|Merhaba Hayat
|1-10
|2013-2015
|Medcezir
|1-77
|2016-2018
|Vatanım Sensin
|1-59
|2018
|Bir Litre Gözyaşı
|1-15
|2019
|Hakan: Muhafız
|1 (18.Bölüm)
|2020-
|Saygı
|8
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