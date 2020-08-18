Miray Daner kimdir? Kubilay Aka ve Miray Daner'in barıştığı iddiası Twitter'da gündem oldu

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yollarını ayırma kararı veren Miray Daner ve Kubilay Aka'nın yeniden bir araya geldikleri haberi sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Miray Daner'in hayatı magazin severler tarafından merak edilmeye başlandı. Oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan Miray Daner, Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle büyük çıkış yakalamıştı.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner ya da tam adıyla Miray Naz Daner, 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı Kubilay Aka ile birliktelik yaşamış ve yollarını ayırmıştı.