Mirasyedi filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Mirasyedi filmi oyuncu kadrosu
Mirasyedi filmi, televizyonda ilk kez Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Mirasyedi filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Ekin Mert Daymaz’ın Ozan karakterine, Fulya Zenginer’in Selen karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenler…
Mirasyedi filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyonda ilk kez ekrana gelecek olan filmde Selen karakterine Fulya Zenginer, Ozan karakterine Ekin Mert Daymaz hayat veriyor.
MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül paylaşıyor.
MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU
Filmde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi ele alınıyor.
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