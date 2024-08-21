Minyonlar 2 Gru'nun Yükselişi oyuncuları ve karakterleri: Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

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Sevilen animasyon filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Orjinal adı Minions: The Rise of Gru olan filmin yönetmenliğini Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val üstleniyor. İşte, Minyonlar 2 Gru'nun Yükselişi konusu ve oyuncuları....

Minyonlar 2 Gru'nun Yükselişi konusu nedir?

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'nun hikayesini konu ediyor. Banliyöde büyüyen Gru’nun en büyük hayali, Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubuna katılabilecek kadar kötü olmaktır. Bu amaçla harekete eden Gru, bu süreçte sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar’ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob, Otto ve Gru, yeteneklerini kullanarak birlikte ilk sığınaklarını yaparlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Bu sırada Kötü 6’nın lideri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atılır. Gru da grubun yeni üyesi olabilmek için onlarla görüşme yapar. Ancak görüşme beklediği gibi iyi gitmez hatta zekasıyla onları alt ettiği için Gru kendisini grubun ölümcül düşmanı olarak bulur. Kaçarken Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanan Gru, kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

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Minyonlar 2 Gru'nun Yükselişi oyuncuları ve karakterleri

Oyuncular: Steve Carell, Alan Arkin, Taraji P. Henson

Karakterleri: Steve Carell- Gru

Dr. Nefario - Russell Brand

Wild Knuckles - Alan Arkin

Bob - Pierre Coffin

Belle Bottom - Taraji P. Henson

Master Chow - Michelle Yeoh

Jean Clawed - Jean Claude Van Damme

Silas Ramsbottom - Steve Coogan

Svengeance - Dolph Lundgren

Gru'nun Annesi - Julie Andrews

Nun- Chuck - Lucy Lawless

Stronghol - Danny Trejo