Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü... Şimdi de bu...

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Yıldız#Sunucu#İnstagram
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 15:18

Özlem Yıldız, son dönemde yaşadığı talihsizlikleri Instagram sayfasında paylaştı.

Haberin Devamı

Bir süredir ekranlardan uzak olan sunucu Özlem Yılmaz, peş peşe yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz gün minibüsün çarpan ve trafik kazası geçiren Özlem Yıldız'ın bindiği uçağa da yıldırım isabet etti.

'Kötüyü çağırmak istemiyorum' diyen Yıldız, sabah uyandığında ise yüzündeki şişlikle karşılaştı.

Minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü... Şimdi de bu...

SABAH BÖYLE KALKTIM
Durumunu çektiği video ile takipçilerine gösteren Özlem Yıldız 'Yaklaşık 2 haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani...Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." dedi.

Gözden Kaçmasın

Özlem Yıldız: Mehmet Ali Erbil ile yaşadıklarımdan pişman değilimÖzlem Yıldız: Mehmet Ali Erbil ile yaşadıklarımdan pişman değilim Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özlem Yıldız#Sunucu#İnstagram

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın konuştuğu ölüm Şeytani plan polisi bile şaşırttı: Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk

Dünyanın konuştuğu ölüm! Şeytani plan polisi bile şaşırttı: 'Olayların bu şekilde gelişmesini hiç beklemiyorduk'

#ALMANYA
Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter