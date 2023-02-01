Minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü... Şimdi de bu...

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Bir süredir ekranlardan uzak olan sunucu Özlem Yılmaz, peş peşe yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz gün minibüsün çarpan ve trafik kazası geçiren Özlem Yıldız'ın bindiği uçağa da yıldırım isabet etti.

'Kötüyü çağırmak istemiyorum' diyen Yıldız, sabah uyandığında ise yüzündeki şişlikle karşılaştı.



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