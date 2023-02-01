Minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü... Şimdi de bu...

Bir süredir ekranlardan uzak olan sunucu Özlem Yılmaz, peş peşe yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Geçtiğimiz gün minibüsün çarpan ve trafik kazası geçiren Özlem Yıldız'ın bindiği uçağa da yıldırım isabet etti.
'Kötüyü çağırmak istemiyorum' diyen Yıldız, sabah uyandığında ise yüzündeki şişlikle karşılaştı.SABAH BÖYLE KALKTIM
Durumunu çektiği video ile takipçilerine gösteren Özlem Yıldız
'Yaklaşık 2 haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani...Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." dedi.