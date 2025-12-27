Mini dizilerle dünya sahnesinde

Haberin Devamı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) GoTürkiye markasıyla yürütülen iş birliği çerçevesinde mini dizilerin ülke turizmine sağladığı katkıların konu alındığı ‘Türkiye’nin Tanıtımına Yönelik Mini Dizi Stratejisi’ basın toplantısı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Eda Ece katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Ersoy, “Ülkemizin tanıtımı için; yurtdışında beğeni rekorları kıran Türk dizilerinde yer alan oyuncularımız, bu kez tüm dünyanın hayranlıkla izlediği tatil destinasyonlarımızın, tarihi ve kültürel mirasımıza ait mekânlarımızın da yer aldığı mini dizilerle ülkemizin kültür elçisi oldular” dedi.

Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede takip edildiğini belirten Ersoy, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını kaydetti.

Bakan Ersoy, mini dizilerde yer almayı ise “Milli formayı giymek” olarak tanımladı: “Mini dizilerde yer almak milli formayı giymek gibidir. Bu dizilerin yapımını üstlenen firmalarımız, bu projelerde görev alan sanatçılarımız, senaristlerimiz, müzisyenlerimiz ve kamera arkası ekiplerimiz milli formayı giymiştir.”

Bugüne kadar dört mini dizinin hayata geçirildiğini belirten Ersoy, 5 Haziran’da yayınlanan ‘Antalya Gambit’, 18 Haziran’da yayınlanan ‘İstanbul My Love’, 29 Kasım’da yayınlanan ‘Hidden Lover’, 11 Aralık’ta yayınlanan ‘An Istanbul Story’ adlı yapımların, Antalya ve İstanbul’un zenginliklerini dünyaya tanıttığını söyledi. İlk iki mini dizinin 2 milyar 930 milyonun üzerinde gösterim elde ettiğini açıklayan Ersoy, ‘Hidden Lover’ın 251 milyon, ‘An Istanbul Story’nin ise kısa sürede 156 milyon gösterime ulaştığını ifade etti.

YILDIZ İSİMLER ROL ALDILAR

GoTürkiye tanıtım projesi kapsamında “Antalya Gambit”, “İstanbul My Love”, “Hidden Lover” ve “An İstanbul Story” adlı dört mini dizi çekildi.

“Antalya Gambit”te Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu başrolleri paylaştı. Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek “Istanbul My Love” adlı dizide rol aldı. “Hidden Lover” dizisi için Eda Ece ve Caner Cindoruk kamera karşısına geçti. Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”in başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ise “An Istanbul Story” adlı mini dizide rol aldı.

10 bölümlük yapım, İstanbul’un kozmopolit ruhunu ve modern enerjisini ekrana taşıdı. İlişkilerinde zorlanan Duru ve Selim’in hikâyesini anlatan dizi kısa sürede 156 milyon gösterime ulaştı.