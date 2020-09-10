Mindhunder dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Mindhunter oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dizinin ilk sezonunda konu Holden Ford üzerinden ilerlemektedir. Bu kişi oldukça idealisttir ve çok zekidir. Dizide psikolojik savaş sahneleri oldukça fazladır.

Mindhunter Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi 1979 yılında geçmektedir. Bir FBI ajanı olan Holden Ford, Bill Tench isimli biriyle tanışır. Bill Tench şehirleri gezerek polislere seri katiller ve cinayetlerle ilgili seminerler vermektedir. Holden'a da onunla beraber gelmesi için bir teklif götürür. Üst mertebeden de izinler alınır ve ikili yola çıkar.

Verilen seminerlerde Holden Ford bir şeyin farkına varacaktır. Holden insanların katilleri anlamak adına bir çaba göstermediğini fark eder. Bunun sonucunda eğer seri katilleri anlamaya çalışırsa vakaları daha hızlı bir şekilde çözebileceğini düşünür.

Bunun dışında bazı çalışmalarda ileride seri katil olabilme potansiyeli olan çocuklarla görüşerek onları bu yoldan geri çevirebileceğini de düşünmektedir. Bunun sonucunda gerekli izinler alınır ve seri katillerle görüşerek bu kişileri analiz etmeye başlarlar.

Mindhunter Kaç Bölüm Ve Sezon?

Mindhunter dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşmaktadır. bunun yanında ikinci sezonu daha çıkmamıştır ve kaç bölüm olacağı bilinmemektedir. Dizinin ikinci sezonu severler tarafından merakla beklenmektedir.

Mindhunter Oyuncuları (Oyun Kadrosu) Kimler?

Jonathan Groff (Holden Ford): Holden Ford karakteri kötü biten bir görev sebebi ile saha görevinden alınmıştır. Quantico'da FBI olarak çalışmaktadır. Fakat işinden memnun değildir. Bu sebeple de Bill Tench'in kendisine yapmış olduğu teklifi tereddüt etmeden kabul eder. Kendine has yöntemler kullanarak suçluları analiz etmeye çalışmaktadır. Araştırma yapmaya istekli ve gönüllü biridir.

Holt McCallany (Bill Tench): Bill Tench FBI'da davranış bilimleri kısmında çalışmaktadır. Holden ile tanıştıktan sonra onunla beraber işinde ortak olarak çalışmayı ister. Holden'ın yenilikçi tarzına ayak uydurmakta zorlansa da onunla beraber çalışmaya heveslidir. Bill Tench'in iş yaşamında yaşadığı olumsuzluklar özel hayatını da etkilemektedir.

Anna Torv (Wendy Carr): Wendy Carr Boston Üniversitesi'nde Psikoloji ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Eskiden Bill'e bazı suçluların analizinde yardımcı olmuştur. Bu sebeple de Bill ile Holden'ın danışmanlığını üstlenmektedir.

Hannah Gross (Debbie Mitford): Debbie Mitford Holde ile barda tanışır. İkili daha sonra sevgili olurlar. Debbie Virginia Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde Yüksek lisansını devam ettirmektedir. Holden'ın iş yaşamında yaşadığı olayları dinleyerek bu olaylar hakkında yorumlar yapmaktadır.

Mindhunter Yönetmeni Kimdir?

Filmin yönetmen koltuğunda David Fincher, Andrew Douglas, Tobias Lindholm, Asif Kapadia oturmaktadır.

Mindhunter Dizisinin Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapım şirketleri Netflix, Denver and Dalilah Productions, Panic Pictures'dır.

Mindhunter Dizisinin Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Joe Penhall, Tobias Lindhom, Dominic Orlando ve Erin Levy yapmıştır.