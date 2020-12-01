MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMina Derman: Daha yolun başındayım
GeriTelevizyon Mina Derman: Daha yolun başındayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Mina Derman: Daha yolun başındayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mina Derman: Daha yolun başındayım
Abone Olgoogle-news

Mina Derman, geçen cumartesi Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Bir Annenin Günahı” dizisinde ‘Zehra’ rolünde seyirci karşısına çıktı.

Özge Özberk’in hayat verdiği Suna karakterinin kızını canlandıran 18 yaşındaki Mina Derman, rolü severek oynadığını söyledi: “Zehra gözü yükseklerde bir kız. Benim kişiliğimden uzak olduğu için severek oynuyorum onu. Ailesini çok seviyor ve korumacı bir karakter, bu yönleriyle de bana benziyor. Arif Pişkin’den oyunculuk dersleri alıyorum. Daha yolun başındayım.”

Mina Derman: Daha yolun başındayım


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle