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Mina Derman: Daha yolun başındayım
Mina Derman, geçen cumartesi Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Bir Annenin Günahı” dizisinde ‘Zehra’ rolünde seyirci karşısına çıktı.
Özge Özberk’in hayat verdiği Suna karakterinin kızını canlandıran 18 yaşındaki Mina Derman, rolü severek oynadığını söyledi: “Zehra gözü yükseklerde bir kız. Benim kişiliğimden uzak olduğu için severek oynuyorum onu. Ailesini çok seviyor ve korumacı bir karakter, bu yönleriyle de bana benziyor. Arif Pişkin’den oyunculuk dersleri alıyorum. Daha yolun başındayım.”
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