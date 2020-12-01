Mina Derman: Daha yolun başındayım

Özge Özberk’in hayat verdiği Suna karakterinin kızını canlandıran 18 yaşındaki Mina Derman, rolü severek oynadığını söyledi: “Zehra gözü yükseklerde bir kız. Benim kişiliğimden uzak olduğu için severek oynuyorum onu. Ailesini çok seviyor ve korumacı bir karakter, bu yönleriyle de bana benziyor. Arif Pişkin’den oyunculuk dersleri alıyorum. Daha yolun başındayım.”





