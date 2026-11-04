Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor!

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran malikanelerde yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ler de kimi zaman herkesin evinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla yÃ¼zleÅŸebiliyorlar.
Hatta bu yÃ¼zden saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± bile bozulabiliyor.Â
Son dÃ¶nemde rol aldÄ±ÄŸÄ± Blue Bloods ve Boston Blues gibi dizilerle konuÅŸulan Donnie Wahlberg ile evli olan 54 yaÅŸÄ±ndaki Jenny McCarthy Â hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu The Jenny McCarthy Wahlberg Show'da evlerini saran kÃ¼f yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Ãœstelik bu sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n uzun zaman aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
ArdÄ± ardÄ±na gelen acÄ± verici enfeksiyonlar, ameliyatlar, aÃ§Ä±klanamayan belirtiler yumaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen o zorlu sÃ¼reci anlattÄ±.
Bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¼f sorunundan sÃ¶z ettiÄŸini hatÄ±rlatan Jenny McCarthy, her ÅŸeyin bundan iki yÄ±l Ã¶nce bir diÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
O uÄŸraÅŸÄ±p tedavi olmaya Ã§abaladÄ±kÃ§a sorunlarÄ± daha da arttÄ±. SÃ¼rekli tekrarlayan gÃ¶z kistleri, bacaklarÄ±nda kramplar, yÃ¼zÃ¼nde ortaya Ã§Ä±kan ÅŸiÅŸlikler ardÄ± ardÄ±na geldi.
Bu kadarla da kalmadÄ±.
Bitmek bilmeyen gÄ±da alerjileri ve uykusuzlukla da mÃ¼cadele etti McCarthy.
Sonunda dizi dizi testler yapÄ±ldÄ± ve yÄ±ldÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na gelen ortaya Ã§Ä±ktÄ±: KÃ¼f zehirlenmesi!
Ãœstelik kendisini acilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Ã§aÄŸÄ±ran doktoru ona daha da korkutucu sÃ¶zler sÃ¶yledi. Bunun, nÃ¶betlere yol aÃ§an, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozan bir kÃ¼f olduÄŸunu sÃ¶yleyen doktor "EÄŸer kan- beyin bariyerini aÅŸarsa seninle hastanede gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z" bile dedi.
KÃ¼f ve mitoksin zehirlenmesi nedeniyle uzun ve ciddi bir tedavi sÃ¼recinden geÃ§ti Jenny McCarthy.
Sorunu ortaya Ã§Ä±ktÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na ama McCarthy kendi deyimiyle "paranoid ÅŸizofren gibi" hissetmeye baÅŸladÄ±.
Jenny McCarthy, bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bir travma olarak nitelendirdi ve ÅŸunlarÄ± da ekledi: " Her ÅŸeyin kÃ¼fle dolu olduÄŸunu hissediyorum. Bir kÃ¼f kÃ¶peÄŸi gibi kÃ¼fÃ¼ tespit edebiliyorum. Bir binaya girmek zorunda kalÄ±rsam hemen kendimi dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±yorum."
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