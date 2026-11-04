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Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Jenny Mccarthy#Donnie Wahlberg#Küf Zehirlenmesi
Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 04, 2026 08:59

ÃœnlÃ¼lerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o gÃ¶steriÅŸli malikanelerin her tÃ¼r sorundan ayrÄ±calÄ±klÄ± olduÄŸunu sanÄ±yorsanÄ±z bir kere daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n...

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran malikanelerde yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ler de kimi zaman herkesin evinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla yÃ¼zleÅŸebiliyorlar.

Hatta bu yÃ¼zden saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± bile bozulabiliyor.Â

Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor

LÃœKS MALÄ°KANEDE YAÅžASA NE Ã‡ARE... SAÄžLIÄžI ELÄ°NDEN GÄ°TTÄ°
TÄ±pkÄ± Jenny McCarthy'nin baÅŸÄ±na geldiÄŸi gibi...

Son dÃ¶nemde rol aldÄ±ÄŸÄ± Blue Bloods ve Boston Blues gibi dizilerle konuÅŸulan Donnie Wahlberg ile evli olan 54 yaÅŸÄ±ndaki Jenny McCarthy Â hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu The Jenny McCarthy Wahlberg Show'da evlerini saran kÃ¼f yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ãœstelik bu sorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n uzun zaman aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
ARDI ARDINA GELEN SORUNLARÂ 
Jenny McCarthy, programda 2024 yÄ±lÄ±ndan itibaren yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na deÄŸindi.

ArdÄ± ardÄ±na gelen acÄ± verici enfeksiyonlar, ameliyatlar, aÃ§Ä±klanamayan belirtiler yumaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen o zorlu sÃ¼reci anlattÄ±.

Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
McCarthy, dinleyicilerine "Size bu hikayeyi anlatmak iÃ§in can atÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±mÄ±n son iki yÄ±lÄ± gerÃ§ekten Ã§Ä±lgÄ±ncaydÄ±" dedi.

Bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¼f sorunundan sÃ¶z ettiÄŸini hatÄ±rlatan Jenny McCarthy, her ÅŸeyin bundan iki yÄ±l Ã¶nce bir diÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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DÄ°ÅžLERÄ° AÄžRIDI, Ä°MPLANTLARI DÃ–KÃœLDÃœ
"Bu durumun sonunda, doktorlar, ameliyatlar, Ã§ekilen diÅŸler, yerinden dÃ¼ÅŸen implantlar, sonunda da baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimi zorlayan bir bilinmezden oluÅŸan bir kabusun iÃ§ine sÃ¼rÃ¼kledi" dedi.

O uÄŸraÅŸÄ±p tedavi olmaya Ã§abaladÄ±kÃ§a sorunlarÄ± daha da arttÄ±. SÃ¼rekli tekrarlayan gÃ¶z kistleri, bacaklarÄ±nda kramplar, yÃ¼zÃ¼nde ortaya Ã§Ä±kan ÅŸiÅŸlikler ardÄ± ardÄ±na geldi.

Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
McCarthy detoks sÃ¼recinde malikanesinin bahÃ§esine kurduÄŸu Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re herhangi bir binaya girmek bile istemiyor.

Bu kadarla da kalmadÄ±.

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Bitmek bilmeyen gÄ±da alerjileri ve uykusuzlukla da mÃ¼cadele etti McCarthy.

Sonunda dizi dizi testler yapÄ±ldÄ± ve yÄ±ldÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na gelen ortaya Ã§Ä±ktÄ±: KÃ¼f zehirlenmesi!

Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
ÃœnlÃ¼ Ã§ift, 2015'te 1.1 milyon dolara satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu evi satÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. Chicago bÃ¶lgesindeki ev iÃ§in istedikleri fiyat 2.8 milyon dolar. KÃ¼f sorunu olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra evi iyileÅŸtirmek iÃ§in ciddi bir masraf yaptÄ± McCarthy ve Wahlberg. Ama Jenny McCarthy, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmanÄ±n ardÄ±ndan artÄ±k o eve giremiyor.

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Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
EVÄ° TEMÄ°Z SANIYORDU AMA KÃœF KURBANI OLDUÄžU ORTAYA Ã‡IKTI
Bir doktorun kendisine bu konuda bir test yaptÄ±rmasÄ± Ã¶nerisine Ã¶nce sÄ±cak bakmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ evinin temiz olduÄŸunu sanÄ±yordu. Ama yine de testleri yaptÄ±rdÄ± ve doktorun haklÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Ãœstelik kendisini acilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Ã§aÄŸÄ±ran doktoru ona daha da korkutucu sÃ¶zler sÃ¶yledi. Bunun, nÃ¶betlere yol aÃ§an, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozan bir kÃ¼f olduÄŸunu sÃ¶yleyen doktor "EÄŸer kan- beyin bariyerini aÅŸarsa seninle hastanede gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z" bile dedi.

KÃ¼f ve mitoksin zehirlenmesi nedeniyle uzun ve ciddi bir tedavi sÃ¼recinden geÃ§ti Jenny McCarthy.

Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
EVE GÄ°RMEYE KORKUP Ã‡ADIRDA YAÅžIYORHatta bu tedavi ve detoks sÃ¼recinde bir Ã§adÄ±rda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile sÃ¶zlerine ekledi.

Sorunu ortaya Ã§Ä±ktÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na ama McCarthy kendi deyimiyle "paranoid ÅŸizofren gibi" hissetmeye baÅŸladÄ±.

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Milyonluk malikanesi var, keyfini sÃ¼remiyor... Korkudan Ã§adÄ±rda yaÅŸÄ±yor
"Bir Ã§adÄ±rdan baÅŸka bir yerde yaÅŸayamazmÄ±ÅŸÄ±m gibi geliyor" diyen McCarthy girdiÄŸi bÃ¼tÃ¼n binalardaki kÃ¼fÃ¼ hissetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

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Jenny McCarthy, bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bir travma olarak nitelendirdi ve ÅŸunlarÄ± da ekledi: " Her ÅŸeyin kÃ¼fle dolu olduÄŸunu hissediyorum. Bir kÃ¼f kÃ¶peÄŸi gibi kÃ¼fÃ¼ tespit edebiliyorum. Bir binaya girmek zorunda kalÄ±rsam hemen kendimi dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±yorum."

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#Jenny Mccarthy#Donnie Wahlberg#Küf Zehirlenmesi

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