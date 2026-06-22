Milyonluk jeep’e özel plaka

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Geçireceği operasyon öncesinde alışveriş turuna çıkan oyuncu, yeni aldığı lüks aracıyla da dikkat çekti.

İzmirli olan oyuncunun, aracına memleketinin plaka kodu olan “35” ile birlikte kendi ismini çağrıştıran harflerden oluşan özel bir plaka taktırdığı görüldü.