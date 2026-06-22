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Milyonluk jeep’e özel plaka

Güncelleme Tarihi:

#Cemre Baysel#Güller Ve Günahlar#Kanal D Dizileri
Milyonluk jeep’e özel plaka
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:09

Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın yıldızı Cemre Baysel önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

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Geçireceği operasyon öncesinde alışveriş turuna çıkan oyuncu, yeni aldığı lüks aracıyla da dikkat çekti.

Milyonluk jeep’e özel plaka

İzmirli olan oyuncunun, aracına memleketinin plaka kodu olan “35” ile birlikte kendi ismini çağrıştıran harflerden oluşan özel bir plaka taktırdığı görüldü.

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#Cemre Baysel#Güller Ve Günahlar#Kanal D Dizileri

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