Milyonluk jeep’e özel plaka

Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:09
Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın yıldızı Cemre Baysel önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.
Geçireceği operasyon öncesinde alışveriş turuna çıkan oyuncu, yeni aldığı lüks aracıyla da dikkat çekti.
İzmirli olan oyuncunun, aracına memleketinin plaka kodu olan “35” ile birlikte kendi ismini çağrıştıran harflerden oluşan özel bir plaka taktırdığı görüldü.
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