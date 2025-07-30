'Milyonlarım çocuklarıma kalmayacak' demişti... İhtiyar delikanlı 82 yaşına girdi... Kızından genç nişanlısıyla parasının keyfini sürüyor!

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Ama biliyor musunuz ki bazılarına sadece o soyadı kalır, babaları ya da anneleri yılların emeği olan milyonlarını kendileri harcar sonrasında da farklı yerlerde kullanılmak üzere bağışlar.,

Tıpkı yılların müzisyeni, Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger gibi...

Saçlarını sahnelerde, turnelerde ve plak stüdyolarında ağartan Mick Jagger, geçen yıl, 500 milyon dolarlık servetini neredeyse bir ordu gibi olan çocuklarına bırakmayacağını açıklamıştı.

Aslına bakılırsa her biri artık kendi hayatlarını kazanabilen çocuklarından bu konuda bir ses çıkmadı.

Peki Mick Jagger'ın bunca parayı ne yaptığını merak ediyorsanız hemen söyleyelim... Yarı yaşındaki nişanlısıyla ve ondan dünyaya gelen küçük oğluyla birlikte hayatın keyfini çıkarıyor.

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GEÇEN HAFTA 82 YAŞINA GİRDİ

Mick Jagger geçtiğimiz hafta da yeni yaşını kutladı. Tam 82 yaşına girdi ünlü müzisyen. Ama görünüşe göre takvim yılları ilerleyip gitse de onun gerçekten yaşlanmak gibi bir niyeti de yok.

Jagger, yeni yaşını 38 yaşındaki nişanlısı Melanie Hamrick ve dostlarıyla birlikte bir kulüpte karşıladı.

Elbette onunla nişanlandığını sonunda ilan eden ama evlenmeye yanaşmayan balerin nişanlısı Melanie Hamrick de bu özel günü 26 Temmuz sabahının ilk saatlerinden itibaren kutladı.

Sosyal medya sayfasında Mick Jagger ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı Hamrick. Yanına da "Mutlu yıllar" yazmayı ihmal etmedi.

Paylaştığı bir dizi fotoğraf arasında Jagger'ın, çiftin 8 yaşındaki oğlu Deveraux Octavian Basil ile çekilen bir karesi de yer aldı.





Melanie Hamrick, sevgilisinin yeni yaşını bir dizi sosyal medya paylaşımıyla kutladı.





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Jagger'ın en küçük çocuğu da Melanie Hamrick ile ilişkisinden dünyaya geldi. Ünlü müzisyenin oğlu 8 yaşında.





NİŞANLANDIKLARINI DOĞRULAMAK İÇİN YILLARCA BEKLEDİ

Mick Jagger ile Melanie Hamrick 2014 yılında tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu. Zaten iki yıl sonra da oğulları dünyaya geldi.

Yıllar yılı haklarında "Nişanlandılar" söylentileri dolaştı durdu ortada. Fakat ikisi de sessiz kaldılar. Sonunda Melanie Hamrick, bu yılın nisan ayında Paris Match dergisine verdiği röportajda nişanlandıklarını doğruladı.

Hamrick röportajda, Mick Jagger'ın kendisine iki ya da üç yıl önce evlilik teklif ettiğini ve nişanlandıklarını söyledi. Ama yine de evlilik konusunda aceleci olmadıklarını ekledi.

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Böylece yıllardır haklarında konuşulan söylentilere de son noktayı koymuş oldu.

Aslında Melanie Hamrick bu sözleriyle yıllardır konuşulan konuya da açıklık getirdi. Çünkü onlar bu konuda konuşmasalar bile yıllardır nişan yüzüğüyle ilgili ayrıntılar bile basına sızmıştı.

Buna göre yüzük Jagger taarfından özel oarakve 1920'ledin çizgilerini yansıtacak şekilde tasarlandı.





'EVLİLİK İÇİN DEĞİL SIRF ONU MUTLU ETMEK İÇİN'

Melanie Hamrick aslında bu yüzüğü bir süredir parmağında taşıyor. Kendisi bunu mutlaka gerçekleşecek bir evliliğin sembolü olarak değil bir tür söz yüzüğü olarak görüyor.

Fakat Melanie Hamrick'in Daily Mail gazetesine konuşan arkadaşlarına göre bu yüzük gerçek bir nişan yüzüğü. Öte yandan ortada evlilikle ilgili somut bir plan yok.

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Yakın çevresine göre Hamrick işte bu yüzden o iri taşlı yüzüğü Jagger ile evleneceğinin garantisi olarak tanımlamıyor.

Bazı yorumlara göre, aslında evliliğe sıcak bakmayan Mick Jagger o yüzüğü sevgilisine sırf onu mutlu etmek için verdi.





'EVLENMEK CENNETE YOLCULUK GİBİ GÖRÜLÜYOR... AMA HİÇ ÖYLE DEĞİL'

Zaten ünlü müzisyenin geçmişte evlilikle ilgili olarak söyledikleri de bu konuya bakışının bir özeti gibi.

Jagger bir röportajda "Evlilik hakkında kararsızım. Bence evlilik, insanlara çok şey vaat ediyor. Bir kere evlendiğinizde cennete giden yola çıktığınız düşünülüyor. Ama çoğu zaman öyle değil. Bence evlilik her zaman dini ve yasal nedenlerin üzerinde temellenmiştir."

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Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Jagger'ın evliliğe pek sıcak baktığı iddia edilemez.

EN KÜÇÜK OĞLUNUN ANNESİ BİR BALERİN: Melanie Hamrick ile Mick Jagger, 2014 yılında tanıştılar. Çiftin oğlu Deveraux Ovtavian Basil 2016 yılında dünyaya geldi. Bu arada, ailesinin Devi diye çağırdığı minik çocuk sayesinde Mick Jagger sekizinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

SERVETİNİ ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKMAYACAK: Mick Jagger bundan iki yıl önce yaptığı bir açıklamada 500 milyon dolara yakın servetini çocuklarına bırakmayacağını söylemişti. Çocuklarımın iyi yaşamak için 500 milyon dolara ihtiyacı yok. Paranın hayır kurumlarına gitmesi gerekir. Böylece belki de dünyaya bir iyilik yapılmış olur" dedi.





SADECE BİR KEZ EVLENDİ

Mick Jagger, bugüne kadar tek evliliğini bir dönemin ünlü modeli Bianca Jagger ile yaptı. 1971 yılında başlayan bu evlilik 1978 yılında sona erdi. Eski çiftin bu evlilikten 51 yaşında Jade adında bir kızı var. Jade Jagger, model ve tasarımcı olarak tanınıyor.

Bundan önce Jagger, şarkıcı Marsha Hunt ile ilişkisinden Karis adında bir kız babası olmuştu. Karis Jagger şu anda 52 yaşında.

EN ÇOK ÇOCUĞU BU İLİŞKİDEN: Mick Jagger, uzun ve çok çocuklu ilişkisini yine model olan Jerry Hall ile yaşadı. Bu birliktelikten Georgia May, Elizabeth, James ve Gabriel adında çocukları dünyaya geldi.Bu arada Hall'un da şu ana kadar tek evliliğini iş insanı Rupert Murdoch ile yaptığını ama bunun da boşanmayla sonuçlandığını hatırlatalım.

BREZİLYALI MODELDEN DE BİR OĞLU VAR: Mick Jagger'ın, Brezilyalı model Luciana Gimenez Mora ile ilişkisinden şu anda 20'li yaşlarında olan Lucas adında bir oğlu bulunuyor.





ÇOCUKLARI ARASINDA SADECE YAŞ DEĞİL KUŞAK FARKI BİLE VAR

Küçük bir not: Jagger'ın en büyük çocuğu Karis 53, bir sonraki Jade 52, Elizabeth 40, James Leroy 39, Georgia May 32, Gabriel Luke 26, Lucas Maurice 25 yaşında.

Melanie Hamrick ile birlikteliğinden dünyaya gelen Deveraux Octavian 7 yaşında. Bir başka deyişle çocuklarının arasında da kuşak farkı var.