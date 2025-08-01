'Koskoca kraliyet ailesiyiz' demediler... Biricik kızlarına nazar değmesin diye önlem bile almışlar!

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Tıpkı Britanya tahtının gelecekteki sahipleri Galler Prensi William ve karısı Galler Prensesi Kate Middleton'ın çocukları gibi.

12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis, artık en az anne ve babaları kadar ilgi çeker hale geldi.

Son dönemde öne çıkan kişi ise Prenses Charlotte…

Daha küçücük yaşlarından itibaren baskın karakteriyle dikkat çeken ve "tam kraliçe olacak çocuk" diye nitelendirilen Charlotte son olarak babası William ile birlikte İngiltere kadın futbol milli takımının İspanya ile oynadığı maçı izlemeye İsviçre'ye gitti.

BU sürpriz ziyaret sayesinde de son bir haftadır dünyanın en çok konuşulan kişilerinden biri oldu.

Prenses Charlotte, bunca nüfuzlu bir ailenin üyesi olduğu için hayatı boyunca da mercek altına alınacak. Daha şimdiden giyimi, kuşamı büyük ilgi çekiyor zaten.

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BU YAŞINDA KENDİNE AİT TAKI KOLEKSİYONU VAR

Son olarak da sahip olduğu takı koleksiyonu masaya yatırıldı.

Evet yanlış okumadanız: Takı koleksiyonu. Çünkü küçük Prenses'in daha 10 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği bir takı koleksiyonu var. Ama bunlar aileye ait olanlar değil.. Charlotte için satın alınan ya da ona hediye edilen takılar.

Belirtildiğine göre Charlotte'un sahip olduğu takı koleksiyonunun değeri 92 bin sterlin.

Daha da ötesinde İngiliz kraliyet ailesi sadece süs olsun diye değil, Charlotte'a nazar değmesin diye takıyla önlem bile almış.

İster misiniz Prenses Charlotte'un takılarını şöyle bir gözden geçirelim.

ŞİMDİLİK EN DEĞERLİ TAKISI

Şu anda Charlotte'un sahip olduğu en değerli takı at nalı şeklindeki broş.

Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hediye edilen bu broşu Charlotte ilk kez onun cenaze töreninde takmıştı... Aynı broş ile bu yıl haziran ayında yapılan Trooping The Colours etkinliğinde de boy gösterdi. Bu at nalı şeklindeki küçücük broşun üzeri elmaslarla süslü.

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Charlotte elmaslarla süslü at nalı şeklindeki broşunu geçen haziran ayında yapılan Trooping the Colours etkinliğinde de kullandı.

BİLEKLİKLERİ PEK SEVİYOR

Yaşı büyüdükçe süsüne pek düşkün hale gelen Charlotte bu yıl Wimbledon Açık'ı izlemeye gittiğinde de kolundaki bileziklerle dikkat çekti. Ünlü bir markaya ait bu bilezik... Charlotte'un bileziğinde üç tane simge vardı.

Doğum ayı olan mayısı temsil eden zümrüt, bir kalp figürü ve Disney Aslan Kral koleksiyonundan Nala tılsımı.

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Charlotte'un sol koluna taktığı bileziği ünlü bir markaya ait. Sağ bileğindeki ise ağabeyi George'da da var.





ŞİFA TAŞLARI BOYNUNDA

Charlotte, bu yıl Noel buluşmasında da giyimi ve kuşamının yanı sıra boynundaki kolyeyle dikkat çekti.

Boynundaki kolye, şifa taşı olarak bilinen ametist, pembe kuvars ve oniks ile süslenmişti. Bu kolyenin Prenses için bir Noel hediyesi olarak değerlendirildi.

TACINDA SANKİ ELMASLAR VARMIŞ GİBİYDİ

Prenses Charlotte, dedesi Kral Charles'ın taç giyme töreninde de annesiyle bir örnek el yapımı tacıyla dikkat çekti.

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Bu taç ailenin koleksiyonuna ait değerli taşlarla süslü bir parça değildi ama en az onlar kadar göz alıcıydı. Jess Collett ve Alexander McQueen işbirliğiyle hazırlanan bu kaç gümüşten yapılmıştı. Üzerinde sanki elmas taşlar varmış gibi bir yanılsama yaratıyordu. Elmas değildi belki ama yine de gerçek elmaslarla süslüymüş gibi zarf bir görünüm sergiliyordu.

Benzer taçları Charlotte'un annesi Kate ile yengesi Edinburgh Düşesi Sophie de kullandı aynı törende.

NAZAR BONCUKLARINI EKSİK ETMEDİ

Bu arada ailesi Charlotte'un dünyanın karşısına çıktığında nazar değmemesi için de önlem aldı. Bunu da geçen yıl katıldığı Wimbledon Açık'ta gözler önüne serdi Charlotte.

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Kolundaki altın bilekliğin üzerinde yer alan nazar boncukları dikkatlerden kaçmadı. Bunlara ek olarak Charlotte'unh bilekliğinde bir de Arapça yazı vardı. O da Charlotte adının Arap harfleriyle yazılımını içeriyordu.

Charlotte'un altın bilekliğinde nazar boncuklarının yanı sıra adı da Arap harfleriyle yazılı.





İngiliz kraliyet ailesinde nazar boncuğu kullanan tek kişi Charlotte değil. Prenses Beatrice de Edoardo Mapelli Mozzi ile evliliğinden dünyaya gelen ilk bebeği Sienna ile sokağa çıktığı ilk dönemde bebek arabasına kocaman bir nazar boncuğu asmıştı.





KÜPE TAKMAK İÇİN BEKLEMESİ GEREKECEK

Prenses Charlotte şimdilik bu kadar takıya sahip. Büyük olasılıkla koleksiyonunda başka takılar da var ve bunlar da zamanla gözler önüne serilecek. Fakat küçük Charlotte'un şimdilik takmadığı bir takı var: Küpe..

Bundan birkaç yıl önce bu konu da gündeme gelmiş ve Charlotte'un bu konuda geçerli olan bir kurala uyup uymayacağı merak konusu olmuştu.

Özellikle küpelerle ilgili Kraliçe 2. Elizabeth tarafından benimsenen "modası geçmiş" ve yazılı olmayan bir kural var ki, ailenin genç kuşak kıdemli üyeleri de buna gönüllü olarak uyuyor. Gelelim bu ilginç kurala.

Kraliçe 2. Elizabeth'in taçları kadar onları tamamlayan küpeleri de hayatta olduğu süre içinde çok ilgi çekiyordu.

Peki ya Kraliçe'nin mücevherleri bu kadar sevmesine rağmen, kulaklarını deldirmek için 25 yaşına kadar beklediğini, bu yüzden anne ve babasının kendisine düğün hediyesi olan elmas avize küpeleri uzun süre kullanamadığını biliyor musunuz? Ya da kulaklarını henüz deldirmediği için değerli küpelerinin, özel olarak klipsli hale getirildiğini?

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25 YAŞINA KADAR BEKLEDİ

Mücevher uzmanlarına göre Kraliçe 2. Elizabeth, 25 yaşına kadar küpelerini klipsli hale getirerek kullandı. Bunlara anne ve babası tarafından kendisine düğün hediyesi olarak verilen Cartier imzalı, elmas avize küpeler de dahil.

Ancak; 21 yaşında Prens Philip ile evlenen Kraliçe, bu küpeleri takmak için 25 yaşına kadar yani kulaklarını deldirinceye kadar bekledi.

Elizabeth, bu değerli küpeleri ilk kez taç giyse töreni için yapılan portreye poz verdiği sırada taktı. Taç giymeden bir yıl önce 1951 yılının yaz aylarında ilk kez kulaklarını deldirdi. Böylece anne ve babasının hediyesi olan sallantılı küpeleri de ilk kez o zaman taktı. Ondan sonra da bu küpeler Elizabeth'in gala gecelerinde kullandığı vazgeçilmez takılarından biri haline geldi.

BÜYÜK OLASILIKLA CHARLOTTE BEKLEYECEK: Peki kraliyet ailesi üyeleri ne zaman kulaklarını deldirebilir? Uzmanlara göre aslında bunun için yazılı kurallar yok. Ama kıdemli üyelerin muhafazakar görünümlerini olabildiğince uzun süre korumaları bekleniyor. Yine uzmanlara göre artık yeni Galler Prensi ve Galler Prensesi olan William ile Kate'ın kızları Charlotte'un kulaklarını deldirmek için biraz daha beklemeleri gerekiyor.