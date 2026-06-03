EÅŸi benzeri olmayan bir doÄŸal yaÅŸamÄ± seÃ§tiler: Milyonlar sayÄ±p Ã§Ä±plaklar plajÄ±na komÅŸu oldular: BurasÄ± Ã¶mÃ¼rlÃ¼k evimiz

Haberin DevamÄ±

Elbette bu yeni hayatlarÄ±nda da alÄ±ÅŸkÄ±n olduklarÄ± bÃ¼tÃ¼n lÃ¼ksleri sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Yani Ã¶yle doÄŸal hayat deyince basit yaÅŸam koÅŸullarÄ± aklÄ±nÄ±za gelmesin.

ÃœNLÃœ Ã‡IPLAKLAR PLAJINA KOMÅžU OLDULAR

Ä°ÅŸte bu tÃ¼r bir tercih yapanlardan biri de Ã¼nlÃ¼ 58 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jason Statham ile 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olduÄŸu niÅŸanlÄ±sÄ±, iki Ã§ocuÄŸunun annesi 39 yaÅŸÄ±ndaki top model Rosie Huntington Whiteley.

Ama Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Ã¶yle genelde yaygÄ±n olduÄŸu gibi Ã§iftlik hayatÄ±nÄ± seÃ§medi. OnlarÄ±n amacÄ± da doÄŸaya yakÄ±n olmak.



Bunun iÃ§in de ABD'den Ä°ngiltere'ye taÅŸÄ±nÄ±p Hampshire'da 20 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bir sahil arazisinde yer alan beÅŸ yatak odalÄ± bir mÃ¼lk satÄ±n aldÄ±lar.

Haberin DevamÄ±

2024 yÄ±lÄ±nda tam 20 milyon dolar Ã¶deyip aldÄ±klarÄ± bu arazinin Ã¼zerine de 5 milyon dolar harcayÄ±p bazÄ± eklemeler yaptÄ±rmayÄ± istediler.

Buraya "Ã¶mÃ¼rlÃ¼k evimiz" diyen Rosie ile Jason'Ä±n yeni yuvasÄ±, hem her tÃ¼rlÃ¼ lÃ¼kse sahip hem de olabildiÄŸince doÄŸaya saygÄ±lÄ±.

Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham'Ä±n iki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ± bu evin bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir Ã§Ä±plaklar plajÄ±na komÅŸu olmasÄ±.

Huntington Whiteley ile Statham, 20 milyon dolara aldÄ±klarÄ± mÃ¼lkÃ¼ istedikleri hale getirmek iÃ§in bir de Ã¼stÃ¼ne 5 milyon dolarlÄ±k harcama yaptÄ±.Â

DOÄžAYA SAYGILI OLMAYA Ã‡ALIÅžIYORLAR

Huntington Whiteley ile Statham'Ä±n yeni Ã¶mÃ¼rlÃ¼k evi iÃ§in doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda bir yoga ve inziva merkezi inÅŸa ettiriyorlar ÅŸimdi de. TasarÄ±m ise Ã¼nlÃ¼lerin mimarÄ± olarak tanÄ±nan Ben Pencreath'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

DoÄŸrusu Ã§ok ince ayrÄ±ntÄ±lara da dikkat edildi bu konuda.

BÃ¶lgede varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren yarasalarÄ±n, Ã§iftin ailesinin varlÄ±ÄŸÄ±ndan olumsuz etkilenmemesi iÃ§in her tÃ¼r Ã¶nlem alÄ±ndÄ±.

KENDÄ°LERÄ°NE AÄ°T PLAJ BÄ°LE VAR

Mimar Pencreath, Ã§iftin arazisinde olimpik Ã¶lÃ§Ã¼lerde bir de yÃ¼zme havuzu tasarladÄ±.

Bunun yanÄ± sÄ±ra Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham'Ä±n atlarÄ± iÃ§in de Ã¶zel ahÄ±rlar yer alÄ±yor arazide.

Ama bu kadar da deÄŸil. ÃœnlÃ¼ Rosie ve Jason'Ä±n kendilerine Ã¶zel bir plajÄ± da var. Bu plaja yakÄ±n bir yazlÄ±k ev ve bir de kayÄ±khane inÅŸa ettirmek de Ã§iftin planlarÄ± arasÄ±nda.



Â

Haberin DevamÄ±

Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N BÃœYÃœK BÄ°R AÄžAÃ‡ EV

Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham iki Ã§ocuklarÄ±nÄ± Hollywood tarzÄ± hayatÄ±n uzaÄŸÄ±nda Ä°ngiliz kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle yetiÅŸtirmek iÃ§in Ä°ngiltere'ye taÅŸÄ±nmaya karar verdi.

Ã‡ift, bunun iÃ§in de ABD, Malibu'da sahip olduklarÄ± yazlÄ±k evlerini sattÄ±.

Sonra da Londra'nÄ±n Chelsea semtinde 7.5 milyon sterlinlik bir eve taÅŸÄ±ndÄ±. Ama orasÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ift iÃ§in geÃ§ici bir yerleÅŸimdi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ asÄ±l amaÃ§larÄ± doÄŸaya yakÄ±n olmaktÄ±. Bu yÃ¼zden de Hampshire bÃ¶lgesinde bulunan bir mÃ¼lkÃ¼ geniÅŸ arazisiyle birlikte satÄ±n aldÄ±lar.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift Ã§ocuklarÄ±, sekiz yaÅŸÄ±ndaki Jack ve dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndaki Isabella'yÄ± da unutmadÄ±. Konutun arazisinde onlar iÃ§in de bir bÃ¼yÃ¼k aÄŸaÃ§ ev bulunuyor.Â

Haberin DevamÄ±

GENÃ‡LÄ°K YILLARINDAN BERÄ° HAYALÄ° BU: Bu yeni yuvalarÄ± Rosie Huntington Whiteley'in ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan beri kurduÄŸu hayalin de gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi aynÄ± zamandÄ±. ÃœnlÃ¼ model bir rÃ¶portajÄ±nda "Evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mdan beri bÃ¶yle bir hayat hayal etmiÅŸtim. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n Ã§amurda oynamasÄ±nÄ± ve aÄŸaÃ§lara tÄ±rmanmasÄ±nÄ±" diyerek anlatmÄ±ÅŸtÄ± durumu.

Â

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not: Hampshire, Ä°ngiltere'nin ManÅŸ Denizi ve Wight adalarÄ±na bakÄ±yor. OldukÃ§a bilinen bir sahil ÅŸeridine sahip.

Â

Â