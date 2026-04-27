Milyarder dedesi kim bilir ona ne sÃ¼rprizler yapacak... Daha nasÄ±l bir ailede doÄŸduÄŸunun farkÄ±nda deÄŸil... Yokluk nedir bilmeden bÃ¼yÃ¼yecek

Ama iÅŸte dÃ¼nyaya gelen bebek, Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve varlÄ±klÄ± bir ailenin Ã¼yesi olunca milyonlarÄ±n ilgisini de Ã§ekiyor. Herkes onun nasÄ±l bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek istiyor.

DÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olarak bilinen Brunei SultanÄ± Hassanal Bolkiah'Ä±n torunu Zahra da bunlardan biri.

EN GÃ–ZDE BEKAR ARTIK AÄ°LE BABASIÂ

Sultan'Ä±n, bir zamanlar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarÄ±yken 10 gÃ¼n sÃ¼ren bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenen oÄŸlu Prens Abdul Mateen ile karÄ±sÄ± Prenses Anisha ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±yla yÄ±llanmÄ±ÅŸ aÅŸklarÄ±nÄ± taÃ§landÄ±rdÄ±.

Ama doÄŸrusu o bebek doÄŸana kadar da hatta hamilelik haberi gelene kadar da dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini uzaktan bir peri masalÄ± gibi izleyen milyonlar, nefeslerini tutarak bekledi.

Sonunda minik Zehra, 8 Åžubat gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

MÄ°LYONLARIN GÃ–ZLERÄ° Ã–NÃœNDE BÃœYÃœYECEK

Deyim yerindeyse milyonlarÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¶yle de bÃ¼yÃ¼yecek.Â

Londra'da dÃ¼nyaya geldiÄŸi sÃ¶ylenen Zahra, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n dedesini ziyaret etti. Annesi Anisha ve babasÄ± Abdul Mateen'in kucaÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bu ziyarette Ã§ekilen fotoÄŸraflar da sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

O paylaÅŸÄ±mda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere dedesi ve babaannesi, minik Zahra'nÄ±n etrafÄ±nda pervane oldu. Anne ve babasÄ± siyahlara bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸken Zahra'ya bembeyaz giysiler giydirilmiÅŸ olmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Ã‡OK ZENGÄ°N BÄ°R AÄ°LENÄ°N EN YENÄ° ÃœYESÄ°

Minik Zahra'nÄ±n bu kadar ilgi Ã§ekmesinin nedeni dedesi Hassanal Bolkiah'Ä±n serveti kuÅŸkusuz...

DÃ¼nyanÄ±n en zengin hÃ¼kÃ¼mdarÄ± olarak bilinen Bolkiah'Ä±n toplam servetinin 40 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

BabasÄ± Abdul Mateen, veliaht prens deÄŸil. Ama yine de bunca zenginliÄŸin iÃ§inde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Zahra da hayatÄ± boyunca bu muazzam servetten payÄ±na dÃ¼ÅŸeni alacak.

Ä°ki aylÄ±k olan Zahra, dÃ¼nyanÄ±n en zengin hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan biri olan dedesi, Brunei SultanÄ± Hassanal Bolkiah'Ä± ziyaret etti. Daha Ã¶nce defalarca torun sahibi olan dedesi ise bu en kÃ¼Ã§Ã¼k torununa uzun uzun sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prens Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'Ä±n eski eÅŸlerinden biri. Sultan ile 1982 ile 2003 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda evli kaldÄ± Maryam. Ama oÄŸlu, gelini ve torunuyla dÃ¼zenli olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.





DOÄžUMU BRUNEÄ° SARAYI TARAFINDAN DUYURULDU

Â Prenses Anisha Rosnah ile Prens Abdul Mateen'in ilk bebeÄŸinin dÃ¼nyaya geliÅŸi, ÅŸubat ayÄ±nda Brunei SultanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamayla duyuruldu. Sonra da minik bebeÄŸin ismi aÃ§Ä±klandÄ±.

2024 yÄ±lÄ±nda 10 gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen Anisha ile Abdul Mateen aradan fazla zaman geÃ§meden de Ã§ift minik kÄ±zlarÄ±nÄ± alÄ±p Ã§ektirdikleri pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

AynÄ± gÃ¼n Brunei'nin resmi televizyon ekranlarÄ±ndan da bebeÄŸin ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yayÄ±nlandÄ± ve adÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.

Hem haber bÃ¼lteninde hem de babasÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±nda yapÄ±lan duyuruda bebeÄŸin adÄ±nÄ±n Zahra Mariam olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.ÂPrens Abdul Mateen, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda hem kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± hem de doÄŸumda eÅŸine yardÄ±mcÄ± olan tÄ±bbi ekibe teÅŸekkÃ¼r etti.



ANNESÄ° GÄ°BÄ° LONDRA'DA DOÄžMUÅž





Bu arada minik Zahra Mariam'Ä±n Brunei'de deÄŸil annesi Anisha gibi Londra'da dÃ¼nyaya geldiÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Anisha ile Abdul Mateen'in asÄ±l evleri Brunei'de. Ama Ã§iftin Londra'da da bir evi bulunuyor.

Bu arada minik bebeÄŸin annesi Anisha'nÄ±n da Londra'da dÃ¼nyaya geldiÄŸini hatta yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini de Bath kentinde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Anisha Rosnah ile Abdul Mateen, 2024 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 10 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼.