Milyonda bir görülen hastalığa yakalanmıştı… Adeta bir mucizeyi yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan hayranlarına mesaj var…

Oldukça nadir görülen ve şimdiye kadar bir tedavisi bulunamayan Stiff Person Sendromu olarak adlandırılan, dilimizde de Katı Kişi Sendromu olarak bilinen bir hastalığa yakalanan Celine Dion son iki yıldır çetin bir mücadele içinde.

Titanik filmi için seslendirdiği “My Heart Will Go On” şarkısı nesilden nesle bilinen ve çok sevilen 57 yaşındaki yıldız şarkıcı son Instagram gönderisinde takipçilerine seslendi.

Müzik dünyasının en büyük yıldızlarından olan Celine Dion son üç senedir tedavisi olmayan çok zorlu bir hastalığın pençesinde

Hastalığıyla mücadelesine rağmen oldukça mutlu ve sağlıklı görünen Celine Dion “Sevgili dostlarım. Bugün yavaşlamanız, derin bir nefes almanız ve şükretmeniz için güzel bir hatırlatma” diyerek başladığı videosuna “İster dolu bir masanın etrafında, ister telefonda, ister sadece kalbinizin derinliklerinde olsun, sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmenin çok güçlü bir yanı var” diyerek devam etti.

Hastalığı yüzünden sahnelerden ayrı kalan, deneysel tedaviler deneyen ancak sadece gündelik hayatını kolaylaştırabilecek kadar yol alan Celine Dion sosyal medyadan hayranlarına seslendiği videoyla onları sevindirdi... Celine Dion son görüntülerinde oldukça mutlu ve sağlıklı gözüküyordu

Hastalığı boyunca en büyük desteği oğullarından ve kız kardeşlerinden gören Celine Dion “Aileme ve benim için dünyalar kadar önemli olan birlikte geçirdiğimiz anlara çok minnettarım” diyerek içine düştüğü kâbustan sevdiklerine tutunarak çıkabildiğinin altını da bir kez daha çizmiş oldu.

Celine Dion, Aralık 2022'de, peş peşe konserlerini erteleyince hayranlarını hem şaşırtmış hem de korkutmuş sonra da sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak hastalığını açıklamıştı.

Celine Dion hastalığını Aralık 2022'de gözyaşlarıyla konuştuğu bir video paylaşarak kendisi duyurmuştu

Yıldız şarkıcı gözyaşlarını tutmayarak konuştuğu bu videoda "Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum ve bu zorluklarla yüzleşmek ve yaşadığım her şey hakkında konuşmak benim için gerçekten zor” demiş ve "Bana milyonda bir kişiyi etkileyen çok nadir bir nörolojik sendrom teşhisi kondu” diye devam ederek yaşadıklarını dürüstçe hayranlarına anlatmıştı.

Katı Kişi Sendromu gövde ve uzuvlarda sertlik ve spazmlara neden olan bir hastalık. Hastalığa yakalanan kişilerde zamanla bacak kasları, kollar ve yüz de dahil olmak üzere diğer kaslar da sertleşir.

Yıldız şarkıcı çok zorlansa da mücadeleyi hiç bırakmıyor ve bir gün gerçekten çok özlediği sahnelere geri dönebilmek için çalışıyor

Celine Dion Haziran 2024'te verdiği bir röportajda, şarkı söylemenin kendisi için ne kadar zorlaştığını anlatırken, sendromla mücadelesine dair bazı ipuçları vermişti. Yaşadıklarını "Sanki biri sizi boğuyor, sanki biri gırtlağınıza/yutaklarınıza bu şekilde bastırıyor gibi” diyerek tarif etmişti.

Celine Dion geçen sene hastalığına rağmen Paris'e gidip sahne alınca hayranlarının büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşmıştı

Hastalığını açıkladıktan sonra bir süre çok ortalıkta gözükmeyen Celine Dion şarkı söylemekte zorlansa da mücadelesinden vazgeçmiyor. Hayranları onu özledikçe özel etkinliklere katılan ve kendini gösteren Celine Dion teşhisten sonra içinde yanan sahne ateşini de geçen sene Paris Olimpiyatlarında şarkı söyleyerek gidermişti.