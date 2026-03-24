Milyon ne kelime, babasının milyarları var... Ama o ekmeğini kendi kazanıyor: Bazen iş yerinde uyuyorum

Elbette bunun nimetlerinden faydalanarak büyüdü. Sadece güzelliği değil babasından gelen ünlü soyadı da ona sinema ve moda dünyasında nice kapılar açtı.

Sonrasında yine dünyanın en ünlü ve babası Nelson Peltz kadar olmasa da varlıklı ailelerinden biri olan David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn ile evlendi.

Her ne kadar kocasının ailesiyle kavgalı olsa da bu bile ona para kazanmanın yeni bir yolunu açacak gibi görünüyor.

Birçok TV kanalı söylenenlere göre Nicola ve Brooklyn ile bu aile kavgası da dahil hayatlarının bilinmeyenlerini anlatmaları karşılığında yüklü paralar teklif etti.

Henüz kabul etmediler ama söylenenlere göre "evet" demeleri de an meselesi.

ZENGİN KIZI AMA ÇOK ÇALIŞIYOR

Daha da ötesinde daha birkaç ay önce Nicola ile ilgili bir söylenti dolaşıyordu ortalarda. Buna göre Nelson, kızına ayda 1 milyon dolar harçlık veriyordu.

Bu iddia doğrulanmasa da gerçek olma ihtimali çok yüksek.

Böyle bakıldığında Nicola'nın hayatının sonuna kadar hiç çalışmadan sadece keyfine bakarak yaşaması mümkün.

Ama olup biten bu değil.





YİNE DE KENDİ PARASINI KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR

Çünkü Nicola Peltz Beckham, içine doğduğu onca varlığa rağmen hiç boş durmuyor. Son olarak da Prima adlı yeni filminin hazırlıklarıyla uğraşıyor.

Bu film için hatırı sayılır şekilde kilo veren Nicola, kamera arkasıyla da yakından ilgileniyor. Hatta öyle yoğun çalışıyor ki bazen eve gidemediği bile oluyor sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa.





BAZI TAKİPÇİLERİ ONA İNANMADI

31 yaşındaki Nicola, Instagram sayfasında bir fotoğraf paylaştı ve orada da kurgu odasında uyuduğunu anlattı takipçilerine.

Hatta cep telefonunun ekranında saatin de sabahın 3 buçuğu olduğu görülüyordu.

Takipçilerinden bazıları bu paylaşımdaki görüntünün "gösteriş" olduğunu ileri sürse de geri kalan hayranları genç kadının bu kadar çok çalışmasını takdir ettiklerini belirtti.

Nicola Peltz, yeni filmi Prima'da bir balerini canlandırıyor. Bu yüzden de kilo verip iğne ipliğe döndü.





BABASI DOLAR MİLYARDERİ: Her ne kadar model ve oyuncu olarak tanınsa da Nicola Peltz, kişisel serveti 1.6 milyar dolar olan bir iş insanının kızı. Üstelik de babası Nicola ve üçüncü karısı Claudia Hefner'den dünyaya gelen diğer yedi çocuğunu da şımartmak için elinden geleni ardına koymuyor. Elbette Nelson'ın eski evliliğinden olan üç çocuğu da bu maddi varlıktan faydalanıyor.

