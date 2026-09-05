Milyarderin torunu evlendi, gelinlik bile giymedi... Ama 'sosyete ayakkabÄ±sÄ±nÄ±' eksik etmedi

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Mekan ve orayÄ± sÃ¼slemek iÃ§in yapÄ±lan harcamalar, ikramlar da eklenince dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in Ã¶denen para arttÄ±kÃ§a

artar. Hatta yÃ¼zbinlere bile ulaÅŸÄ±r.

Ama dÃ¼nyanÄ±n en zengin ailelerinden birine mensup olan bir genÃ§ kadÄ±n, yÄ±llardÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisiyle bÃ¼tÃ¼n bu pÄ±rÄ±ltÄ±lardan uzak bir ÅŸekilde evlendi.

Ãœstelik Ã§iftin, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã§ocuklarÄ± da onlarÄ±n yanÄ±nda yerini aldÄ±.Â

Bu gayet sade ama ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde evlenen kiÅŸi, dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olarak bilinen petrol kralÄ± J. Paul Getty'nin torununun kÄ±zÄ± Isabel Getty.

32 yaÅŸÄ±ndaki Isabel, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu 41 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz finansÃ§Ä± Faris McKinnon ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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BÃ¼yÃ¼k dedesinden kalan 6 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde bir servetin mirasÃ§Ä±larÄ±ndan olmasÄ±na raÄŸmen Isabel Getty, sade ama ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde evlendi.

Gelinlik yerine mini etekli gayet sade beyaz bir elbise giydi. BaÅŸÄ±na aynÄ± renk bir vualet taktÄ±.

Isabel, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ pembe rengin hakim olduÄŸu gelin Ã§iÃ§eÄŸi ve kobalt mavisi ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.

Damat Faris ise klasik bir takÄ±m elbise giymekle yetindi.

Zaman zaman modellik de yapan galeri sahibi ve ÅŸarkÄ±cÄ± Isabel Getty ile Faris McKinnon'Ä±n mutlu gÃ¼nÃ¼ne, minik oÄŸullarÄ± Viggo da tanÄ±klÄ±k etti.

Hatta Ã§iftin Chelsea Belediye BinasÄ±'nda kÄ±yÄ±lan nikahÄ±ndan Ã§Ä±karken kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk da babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±ndaydÄ±.

Isabel ile Faris McKinnon, sonra da evlilik tÃ¶renlerine katÄ±lan az sayÄ±daki konuk iÃ§in Ã¶zel bir barda akÅŸam yemeÄŸi verdi.

Mutlu Ã§ift, nikahÄ±n ardÄ±ndan sadece Ã¼yelerin girebildiÄŸi Ã¼nlÃ¼ bir barda konuklarÄ±na yemek verdi.

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Yeni evliler nikah kÄ±yÄ±ldÄ±ktan sonra siyah Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k bir Rolls Royce ile barÄ±n yolunu tuttu. Konuklar ise kÄ±rmÄ±zÄ± renkli kiralÄ±k bir otobÃ¼sle, sadece Ã¼yelerin girebildiÄŸi bara gidip kutlama yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.

Bu arada her ne kadar gelin Isabel Getty, bÃ¼yÃ¼k dedesinin milyarlarÄ±na raÄŸmen mÃ¼tevazÄ± bir ÅŸekilde evlense de gÃ¶steriÅŸini de "sessizce" yaptÄ±...

Nikahtan ayrÄ±ldÄ±klarÄ± Rolls Royce araba bir yana ayaÄŸÄ±ndaki mavi ayakkabÄ±lar da yÃ¼ksek sosyetenin bir araya geldiÄŸi baÅŸka bir dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

Isabel'in giydiÄŸine benzer ayakkabÄ±larÄ±, bundan iki yÄ±l Ã¶nce Prens William'Ä±n yakÄ±n dostu olan Hugh Grosvenor ile evlendiÄŸi gÃ¼n Olivia Henson da giymiÅŸti.

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Henson'Ä±n beyaz gelinliÄŸinin altÄ±na giydiÄŸi kobalt mavisi ayakkabÄ±lar, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan detaylarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Olivia Henson'Ä±n beyaz gelinliÄŸin altÄ±na giydiÄŸi kobalt mavisi ayakkabÄ±lar, 2024'teki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±sÄ± olmuÅŸtu. Isabel Getty 'nin ayakkabÄ±larÄ± ise Olivia'nÄ±nkiyle aynÄ± modelde deÄŸil ama aynÄ± renkti.

O mavi ayakkabÄ±lar sosyal medyada da uzun uzun konuÅŸuldu. BirÃ§ok kiÅŸi beyaz gelinliÄŸin altÄ±nda o ayakkabÄ±larÄ±n tuhaf gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.

BazÄ±larÄ± da bunun bir akÄ±m baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ama Ã¶yle ya da bÃ¶yle damat Hugh Grosvenor'un dÃ¼k unvanÄ± taÅŸÄ±masÄ± ve sahip olduÄŸu servet nedeniyle Olivia Henson'Ä±n kobalt mavisi ayakkabÄ±larÄ± "sosyete ayakkabÄ±sÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.