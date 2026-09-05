Milyarderin torunu evlendi, gelinlik bile giymedi... Ama 'sosyete ayakkabÄ±sÄ±nÄ±' eksik etmedi

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Mekan ve orayÄ± sÃ¼slemek iÃ§in yapÄ±lan harcamalar, ikramlar da eklenince dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in Ã¶denen para arttÄ±kÃ§a
artar. Hatta yÃ¼zbinlere bile ulaÅŸÄ±r.
Ama dÃ¼nyanÄ±n en zengin ailelerinden birine mensup olan bir genÃ§ kadÄ±n, yÄ±llardÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisiyle bÃ¼tÃ¼n bu pÄ±rÄ±ltÄ±lardan uzak bir ÅŸekilde evlendi.
Ãœstelik Ã§iftin, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã§ocuklarÄ± da onlarÄ±n yanÄ±nda yerini aldÄ±.Â
32 yaÅŸÄ±ndaki Isabel, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu 41 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz finansÃ§Ä± Faris McKinnon ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.
BÃ¼yÃ¼k dedesinden kalan 6 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde bir servetin mirasÃ§Ä±larÄ±ndan olmasÄ±na raÄŸmen Isabel Getty, sade ama ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde evlendi.
Gelinlik yerine mini etekli gayet sade beyaz bir elbise giydi. BaÅŸÄ±na aynÄ± renk bir vualet taktÄ±.
Isabel, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ pembe rengin hakim olduÄŸu gelin Ã§iÃ§eÄŸi ve kobalt mavisi ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.
Damat Faris ise klasik bir takÄ±m elbise giymekle yetindi.
Hatta Ã§iftin Chelsea Belediye BinasÄ±'nda kÄ±yÄ±lan nikahÄ±ndan Ã§Ä±karken kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk da babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±ndaydÄ±.
Isabel ile Faris McKinnon, sonra da evlilik tÃ¶renlerine katÄ±lan az sayÄ±daki konuk iÃ§in Ã¶zel bir barda akÅŸam yemeÄŸi verdi.
Yeni evliler nikah kÄ±yÄ±ldÄ±ktan sonra siyah Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k bir Rolls Royce ile barÄ±n yolunu tuttu. Konuklar ise kÄ±rmÄ±zÄ± renkli kiralÄ±k bir otobÃ¼sle, sadece Ã¼yelerin girebildiÄŸi bara gidip kutlama yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.
Bu arada her ne kadar gelin Isabel Getty, bÃ¼yÃ¼k dedesinin milyarlarÄ±na raÄŸmen mÃ¼tevazÄ± bir ÅŸekilde evlense de gÃ¶steriÅŸini de "sessizce" yaptÄ±...
Isabel'in giydiÄŸine benzer ayakkabÄ±larÄ±, bundan iki yÄ±l Ã¶nce Prens William'Ä±n yakÄ±n dostu olan Hugh Grosvenor ile evlendiÄŸi gÃ¼n Olivia Henson da giymiÅŸti.
Henson'Ä±n beyaz gelinliÄŸinin altÄ±na giydiÄŸi kobalt mavisi ayakkabÄ±lar, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã§ok konuÅŸulan detaylarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.
O mavi ayakkabÄ±lar sosyal medyada da uzun uzun konuÅŸuldu. BirÃ§ok kiÅŸi beyaz gelinliÄŸin altÄ±nda o ayakkabÄ±larÄ±n tuhaf gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.
BazÄ±larÄ± da bunun bir akÄ±m baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± savundu.
Ama Ã¶yle ya da bÃ¶yle damat Hugh Grosvenor'un dÃ¼k unvanÄ± taÅŸÄ±masÄ± ve sahip olduÄŸu servet nedeniyle Olivia Henson'Ä±n kobalt mavisi ayakkabÄ±larÄ± "sosyete ayakkabÄ±sÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.