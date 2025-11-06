Birbirlerine bakarken dünyaya unutuyorlar... Milyarder aşıkların ev hayatı şaşırttı

Haberin Devamı

Daha kısa bir zaman önce de evlilik yolunda ilk adımı attılar... Nişan yüzüğü çoktan takıldı bile... İkisi de birlikte kuracakları yeni hayatlarına hazırlanıyorlar.

Peki biri gösteri diğeri spor dünyasının bu iki pırıltılı yıldızı evlerinde nasıl yaşıyorlar dersiniz? Cümleyi "milyonluk evlerinde" diye düzeltelim...

Gelin, bir bakalım.

AŞKLARI ÖYLE BÜYÜK Kİ

Önce bu genç çiftin kim olduğunu söyleyelim.. Bu ünlü çift Taylor Swift ile Travis Kelce...

Genç çift daha kısa bir süre önce nişanlandıklarını açıkladı. Zaten aşkları ortaya çıktığından beri gittikleri her yerde tozu dumana katıyorlardı.

Şimdi de evlerinde baş başa kaldıklarında neler yaptıklarını anlattılar.

Haberin Devamı

EVLERİNDE GAYET SAKİN BİR HAYATLARI VAR

Travis Kelce'nin New Heights adlı podcast yayınında Swift, evlerindeki sakin yaşamı anlattı.

Kendisi bir odada müzik dünyasının ustalarını dinlerken Travis Kelce'nin de yan odada video oyunları istediğini söyledi.

Her ne kadar ikisi de spot ışıklarının altında yaşasa da hem Swift hem de Kelce evlerinde dünyanın dört bir yanındaki milyonarca çift gibi sakin ve sıradan bir hayat yaşıyor.

Taylor Swift "Travis'in evin içinde dolaşmasından çok hoşlandığını söyledi.

SABAH İLK KAHVEYİ BERABER YUDUMLUYORLAR

Ünlü şarkıcı kendisinin eski moda hobileri olduğunu saklamadı. "Bütün hobilerimin 1700'lerde sahip olabileceğiniz hobiler kategorisinde olduğunu söyleyebilirim," diye güldü.

Daha önce de US Weekly'ye konuşan bir kaynak Taylor Swift ile Travis Kelce'nin birlikte yemek yapmayı sevdiklerini anlatmıştı.

Ayrıca genç aşıkların vazgeçmediği sabah ritüeli de: İlk kahveyi birlikte yudumlamak....

Haberin Devamı

Bu arada küçük bir not... Her ikisi de 35 yaşında olan Swift ve Kelce o kadar zengin ki herkes onların evlerinde kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyor olabileceğini düşünür. Ama anlattıklarına göre öyle değil. Taylor Swift'in 1. 6 milyar dolar, Travis Kelce'nin de 90 milyon serveti olduğunu hatırlatalım.

'NE ZAMAN BİTİRECEKSİN BU İŞİ!'

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Travis Kelce ile Taylor Swift, bu yıl yaz aylarının sonunda nişanlandı. Bunu da sosyal medyadan ilan ettiler zaten.

Sonrasında da Travis Kelce'nin babası nişanın perde arkasını anlattı.

People dergisinin haberine göre Kelce, sevgilisine evlenme teklif etmeden önce geleneklerini de bir kenara koymamış.

Haberin Devamı

Swift'e "Benimle evlenir misin?" diye sormadan gidip babası Scott Swift'ten izin istemiş.

Olayın ayrıntılarını da Travis'in babası Ed Kelce, bir Avustralya radyosunda yayınlanan The Jimmy & Nath Show with Emma adlı programda anlattı.

Travis'in babası Ed Kelce şöyle anlattı gelişmeleri: "Scott Swift ile konuşuyordum. Ve Travis ona gidip kızıyla evlenmek istedi. Bu muhtemelen bir ay önceydi. Scott da 'Haydi ama, bu işi ne zaman bitireceksin?' dedi.

İKİ BABA DA TEŞVİK ETMİŞ

Ed Kelce'nin anlattığına göre aileler de iki genci birbirine öyle yakıştırmış ki kendisi de Swift'in babası da Travis'e, ünlü şarkıcıya artık evlenme teklif etmesi için bir tür baskı yapmışlar.

Haberin Devamı

Ed Kelce "Travis tavsiye almak için bana gelmedi. Daha çok ben onu teşvik ettim" diye konuştu.

Yine babasının anlattığına göre Travis Kelce, bu evlilik teklifinin özel olmasını istedi. Bunun için de önceden plan yapmaya başladı.

Travis sonunda hem kendi babası Ed'in hem de gelecekte kayınpederi olacak Scott Swift'in tavsiyesini dinleyip Taylor Swift'e evlenme teklif etti.

SEVGİLİSİ İÇİN NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN TASARIMINA DA KATILDI

Elbette bu romantik teklifle ilgili olarak en çok merak edilen ayrıntı Taylor Swift'in iri taşlı yüzüğü oldu...

Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından biri olan Swift'e sevgilisi Kelce, şanına yakışır bir yüzük hediye etti.

Yüzüğü Kelce, Kindred Lubeck ile birlikte tasarladı. Sarı altın bir montur üzerine yerleştirilen oval bir pırlantaya sahip söz konusu yüzük.

Haberin Devamı

Nişan yüzüğü de takıldıktan sonra gözler Taylor Swift ile Travis Kelce'nin düğününe çevrildi. Söylentilere bakılırsa aşıklar öyle çok gösterişli bir tören istemiyor.

Ama her ikisi de çok ünlü olduğuna göre bu konuda bir sürpriz de yapabilirler elbette.