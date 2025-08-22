×
Ünlü çift geçen yıl evlenmişti... Mutlu haber geldi... Gencecik yaşta evlat sahibi oldular

Gösteri dünyasının gencecik yaşta evlenen ünlü çiftinden mutlu haber geldi... Geçen yıl mayıs ayında hayatlarını birleştiren genç aşıklar ilk bebek sevincini yaşadı... Bu mutluluklarını da sosyal medya üzerinden duyurdular.

2025 yazında ilk kez anne- baba olan bu genç ve ünlü çift Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi…

Geçen yılın mayıs ayında hayatlarını birleştiren 21 yaşındaki Brown ile 23 yaşındaki Bongiovi bir kız bebekleri olduğunu duyurdu...

Bu arada hemen belirtelim ki bu minik kız çiftin biyolojik bebeği değil. Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi onu evlat edindi.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
TV dünyasının genç yaşta milyoner unvanı alan yıldızlarından biri olan Millie Bobby Brown, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Bu yaz evlat edinme yoluyla tatlı kızımıza kavuştuk" diye yazdı.

Genç çiftin ortak açıklamasında her ikisi de anne ve baba olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtip özel hayatlarına saygı gösterilmesini rica etti.

Paylaşım "Ve sonra üç olduk... Sevgilerle.. Millie ve Jake Bongiovi" satırlarıyla sona erdi.

Genç çiftin kız bebeğinin adı açıklanmadı, herhangi bir görüntüsü de yayınlanmadı.

Genç çift mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Geçen yıl evlenen Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, kız bebeği evlat edindi.

İKİSİ DE KALABALIK AİLE İSTİYOR
Millie Bobby Brown, geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir röportajda kocası Jake ile birlikte çocuk sahibi olmak istediklerini belirtip bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı.

Genç çift daha 20'li yaşlarının başında evlat sahibi oldu. Görünüşe göre Brown bu konuda kendi anne ve babasının ayak izlerini takip etti.

Genç yıldız, Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'in ortak sunduğu Smartless adlı podcast yayınına konuk olduğunda da bu konudaki fikirlerini ifade etmişti.

KENDİ ANNESİ DE 21 YAŞINDA EVLAT SAHİBİ OLMUŞTU
Millie Bobby Brown o yayında kendi yaşının annelik için çok genç olduğunun farkında olduğunu belirtip "Annem ilk bebeğini doğurduğunda 21 yaşındaydı, babam da 19. Ve biliyor musunuz bu benim Jake ile tanışmadan önce de düşündüğüm bir şeydi" diye konuştu.

Brown aynı yayında, daha küçücük bir çocukken kendi annesi gibi erken yaşta çocuk sahibi olmayı kafasına koyduğunu da anlattı.

Genç oyuncu o programda çok çocuklu büyük bir aileye sahip olmak istediğini de vurguladı.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi dört çocuklu ailelerden geliyor. Bu arada Jake Bongiovi'nin ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi ile 1989'da evlendiği ilk aşkı Dorotheo Hurley'in oğlu olduğunu da not düşelim.

