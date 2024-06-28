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Milli sevinç

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#EURO 2024#A Milli Futbol Takımı#Burcu Esmersoy
Milli sevinç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 09:21

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Heyecan dolu mücadeleyi takip eden ünlüler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla zafer sevincine ortak oldu.

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Unutulmaz mücadele

 Burcu Esmersoy, maçı izlemek için Almanya’ya gitti. Ünlü sunucu havalimanından stada kadar çektiği görüntüleri sosyal medyasına reels videosu olarak yükledi. Esmersoy, “Bu unutulmaz mücadeleyi yerinde izlemenin anlatılmaz mutluluğunu ancak böyle anlatabilirdim” dedi.

Milli sevinç

Durmak yok yola devam

 Milli Takımın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin heyecan dolu mücadeleyi tribünde izledi. Ünlü oyuncu statta elinde Türk bayrağıyla verdiği zafer pozunun altına “Durmak yok yola devam” notunu düştü.

Milli sevinç

Gol mutluluğu

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Milli mücadeleyi arkadaşlarıyla televizyon ekranından takip eden Edis, Cenk Tosun’un uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü sonrası yaşadığı sevinci sosyal medyasında böyle paylaştı.

Milli sevinç

Tribün pozu

Ünlü oyuncu Özge Özacar, Hamburg’da bulunan Volkspark Stadyumu’nda oynanan maçı adının yazılı olduğu formasıyla arkadaşlarıyla beraber tribünde izledi.

Milli sevinç

Hazır mıyız

Hande Erçel heyecanlı mücadeleyi 10 numaralı Ay Yıldızlı formasıyla takip etti. Ünlü oyuncu maç öncesi çektiği selfie pozunu Instagram’ına “Hazır mıyız” notuyla yükledi.

Milli sevinç

 

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#EURO 2024#A Milli Futbol Takımı#Burcu Esmersoy

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