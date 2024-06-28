Milli sevinç

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Unutulmaz mücadele

Burcu Esmersoy, maçı izlemek için Almanya’ya gitti. Ünlü sunucu havalimanından stada kadar çektiği görüntüleri sosyal medyasına reels videosu olarak yükledi. Esmersoy, “Bu unutulmaz mücadeleyi yerinde izlemenin anlatılmaz mutluluğunu ancak böyle anlatabilirdim” dedi.

Durmak yok yola devam

Milli Takımın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin heyecan dolu mücadeleyi tribünde izledi. Ünlü oyuncu statta elinde Türk bayrağıyla verdiği zafer pozunun altına “Durmak yok yola devam” notunu düştü.

Gol mutluluğu

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Milli mücadeleyi arkadaşlarıyla televizyon ekranından takip eden Edis, Cenk Tosun’un uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü sonrası yaşadığı sevinci sosyal medyasında böyle paylaştı.

Tribün pozu

Ünlü oyuncu Özge Özacar, Hamburg’da bulunan Volkspark Stadyumu’nda oynanan maçı adının yazılı olduğu formasıyla arkadaşlarıyla beraber tribünde izledi.

Hazır mıyız

Hande Erçel heyecanlı mücadeleyi 10 numaralı Ay Yıldızlı formasıyla takip etti. Ünlü oyuncu maç öncesi çektiği selfie pozunu Instagram’ına “Hazır mıyız” notuyla yükledi.