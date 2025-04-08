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Milli maç reytingleri ile yarışıyor... Rekorlara doymayan dizi: Uzak Şehir

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 12:30

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Aksiyonun hız kesmediği dizide duygusal anlar yaşandı. Cihan Deniz’in kaybolması konakta paniğe yol açtı. Alya’nın kendini kaybetmesi ve Sadakat’in Alya’yı sakinleştirmek için ona sarılması bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu. Uzak Şehir, yeni bölümüyle kendi rekorunu kırarak tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

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HER İKİ KİŞİDEN BİRİ UZAK ŞEHİR İZLEDİ

İzleyicileri heyecan dolu bölümüyle ekran başına kilitleyen ‘Uzak Şehir’, reytinglerde de yine birinciliği bırakmadı. Total izleyici grubunda 17,37 reyting 42,52 izlenme payı, AB kategorisinde 12,38 reyting 33,23 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 17,12 reyting ve yüzde 40,49 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Bu veriler total ve 20+ABC1’de son 4 yılın rekoru olarak kayıtlara geçti.

Milli maç reytingleri ile yarışıyor... Rekorlara doymayan dizi: Uzak Şehir

“OĞLUMU BIRAKMAM!”

Duygusal anların yaşandığı ‘Uzak Şehir’de Cihan Deniz’in kaybolması tüm konağı paniğe soktu. Alya, korku ve öfkeyle Cihan’ı suçlasa da Cihan ona sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Ecmel’in kaçırdığına dair şüpheler artınca konağa giden Cihan, Deniz’i orada bulamadı. Deniz'in suya düşmesiyle herkes büyük korku yaşadı. Cihan ve Kaya hemen suya atlayıp onu kurtarmaya çalışırken Alya tüm bu yaşananlar karşısında “Ben oğlumu bırakmam!” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ardından Sadakat’in Alya’ya sarılması ve destek olması ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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Milli maç reytingleri ile yarışıyor... Rekorlara doymayan dizi: Uzak Şehir

CİHAN’DAN ALYA’YA TAM DESTEK!

AyNa Yapım imzalı dizide Alya, Fikriye’nin gelmesiyle alt üst olurken Cihan, Alya için endişelenerek onu böyle görmeye alışkın olmadığını söyledi. Alya ise Cihan’a annesiyle geçmişte yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle anlattı. Cihan'ın "Anka’sın sen, sana o kolyeyi boşuna almadım" diyerek yaşadıklarına rağmen küllerinden tekrar doğacağını söylemesi Alya’yı duygulandırdı. Bu an, ikili arasındaki bağın güçlendiğinin sinyallerini verdi.

Milli maç reytingleri ile yarışıyor... Rekorlara doymayan dizi: Uzak Şehir

Uzak Şehir’ yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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