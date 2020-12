Mika Can Raun kimdir, nereli?

Armağan Çağlayan'ın YouTube hesabında Gör Beni programına konuk olan Mika Can Raun sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.



Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 Büyükadada yılında dünyaya geldi. Üç kardeş olan Mika Can Raun aslen Şanlıurfalı. Bir süre Marmara Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı eğitimi görüyor, aynı zamanda şiir yazıyor. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini alıyor. Mika 15 yaşından beri çalışarak kendi parasını kazanmış, ailesinden herhangi bir maddi yardım almamış. İlk olarak turistlerin ilgi gösterdiği bir mağazada çalışmayı başlamış ve bu sayede İngilizcesini geliştirmişti.



Beşiktaş’ta yaşadıktan sonra Büyükada'ya dönen Mika Can Raun, kendisi hakkında yapılan yorumları dikkate almadığını dile getirdi.