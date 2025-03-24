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Midyat’tan Büyükada’ya

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Midyat’tan Büyükada’ya
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 08:12

Kanal D’nin Mardin-Midyat’ta çekilen reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’in yıldızları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, dergi çekimi için Büyükada’da objektif karşısına geçti. İkili, oyunculuk serüvenlerini ve dizideki karakterlerini anlattı.

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KANAL D’de seyirciyle buluşan ‘Uzak Şehir’ dizisinde başrol oynayan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Alem dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Dergi için Büyükada’da objektif karşısına geçen iki oyuncu, verdikleri röportajda projeye dair hislerini ve karakterleriyle kurdukları bağı anlattı. Ozan Akbaba, ‘Cihan Albora’ karakterinin izleyiciler tarafından çok sevilmesinin nedenini, onun doğal ve samimi duruşuna bağladı: “Cihan, poz kesmeyen, hayatın içinden bir karakter. Günlük sohbetleri, çay içmesi, insan gibi davranması onu gerçek kılıyor.” Oyuncu, yoğun set temposunun aile hayatına etkisi hakkında ise “Onları her zaman çok özlüyordum ama ‘Uzak Şehir’den sonra bu özlem daha da katlandı” dedi.

Midyat’tan Büyükada’ya


ALYA’YI ÇOK SEVDİM

Sinem Ünsal, röportajında oyunculuk serüvenindeki en büyük motivasyonunun işine duyduğu sevgi olduğunu söyledi: “Çok eğleniyorum, işimi seviyorum. Kendimi doğal ortamımda hissediyorum.” Oyuncu, ‘Uzak Şehir’ dizisinin senaryosunu ilk okuduğunda ‘Alya’ karakterine duyduğu ilgiyi “Senaryoyu okur okumaz Alya’yı çok sevdim, ‘Kesinlikle ben olmalıyım’ dedim” sözleriyle anlattı. Karaktere büyük bir heyecan ve emekle hazırlandığını belirten Ünsal, senaryonun çok güçlü olduğunu da ifade etti.

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Midyat’tan Büyükada’ya

SİNEM ZEKİ OZAN POZİTİF

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal hakkında “Sinem gibi uyumlu, esprili, zeki ve işine saygılı biriyle çalışmak büyük şans” dedi. Sinem Ünsal da “Uyumlu, ölçülü, pozitif” olarak tanımladığı partneriyle uyumu için “İşimize özen ve saygıyla yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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